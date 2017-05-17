GÃ¼ncelleme: 04:30, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

EÄŸrigÃ¶l doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± mest ediyor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MayÄ±s ayÄ±na raÄŸmen kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 2-3 metreye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye, Konya'nÄ±n Hadim ilÃ§esinden gitmek isteyenler, 3-4 saatlik zorlu bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan ulaÅŸÄ±yor. BÃ¶lgeye Antalya'nÄ±n GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esinden de araÃ§larla ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n.

ToroslarÄ±n en yÃ¼ksek zirvelerindenÂ Geyik DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteÄŸinde yer alan 2 bin 100 metre rakÄ±mlÄ±Â EÄŸrigÃ¶l, bitki Ã§eÅŸitliliÄŸi, farklÄ± renklerdeki Ã§iÄŸdemler ve endemik bitkileriyle dikkati Ã§ekiyor. KÄ±vrÄ±larak gÃ¶le akan Ã§aylarÄ±n oluÅŸturduÄŸu menderesler arasÄ±nda rengarenk aÃ§an Ã§iÃ§ekler, daÄŸlarda damar damar uzanan kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ile eÅŸsiz bir manzara oluÅŸturuyor.

Misafirlerine doyumsuz anlar yaÅŸatÄ±yor

Hadim, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ve Alanya ilÃ§elerinin oluÅŸturduÄŸu Ã¼Ã§genin ortasÄ±nda yer alan EÄŸrigÃ¶l'e doÄŸa ve fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ile olta balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± meraklÄ±larÄ± gÃ¼nÃ¼birlik ziyarete geliyor. GÃ¶lÃ¼n etrafÄ±nda kamp yapanlar ise geceyi burada geÃ§iriyor. BÃ¶lge, daÄŸ bisikleti ve trekking iÃ§in de misafirlerine doyumsuz anlar yaÅŸatÄ±yor.

Zaman zaman yabancÄ± turistlerin de ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶lÃ¼n yakÄ±n Ã§evresinde ise yaylacÄ±larÄ±n sÄ±cak havadan kaÃ§arak sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yayla evleri yer alÄ±yor.

Sahil kentlerinde denize girilirken, aynÄ± dÃ¶nemde ziyaretÃ§ilerine kayak yapma imkanÄ± da sunan gÃ¶l, piknik iÃ§in gelenleri de aÄŸÄ±rlÄ±yor.

"Ã‡ok sayÄ±da endemik Ã§iÃ§ek bulunuyor"

EÄŸrigÃ¶l'e kamp yapmaya gelen daÄŸcÄ±lardan Ã–mer Faruk GÃ¼lÅŸen, uzun yÄ±llardan beri gerek TÃ¼rkiye gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok zirve tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AynÄ± zamanda doÄŸa fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± olarak DoÄŸu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bÃ¶lgelerindeki daÄŸlara tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¼lÅŸen, TaÅŸeli platosuna her yÄ±l arkadaÅŸlarÄ±yla kamp iÃ§in geldiklerini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BurasÄ± Ã§ok sevdiÄŸim, bakir, oldukÃ§a sulak bir bÃ¶lgedir. Ekosistemi diÄŸer bÃ¶lgelere gÃ¶re oldukÃ§a farklÄ±dÄ±r. Bin 700 metrelere kadar sedir, ardÄ±Ã§, ladin, kÃ¶knar ve kara Ã§am var. Daha yÃ¼kseklerde Ã§ok sayÄ±da endemik Ã§iÃ§ek bulunuyor. SoÄŸanlÄ± bitkiler, sarÄ± ve farklÄ± renklerde Ã§iÄŸdemler, boylu sÃ¼mbÃ¼ller, gelin tacÄ± dediÄŸimiz ters laleler, boylu laleler geniÅŸ bir alanda gÃ¶rÃ¼lebilir. Biraz daha yukarÄ±larda Sultan Ana zirvesinde ise Ä°par GÃ¼lÃ¼ fotoÄŸraflanabilir. Bu sene kar fazla yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in biraz geÃ§ aÃ§Ä±yorlar. Kar sularÄ± ve kaynaklardan beslenip gÃ¼neye doÄŸru akan Ã§aylar, EÄŸrigÃ¶l'den baÅŸlayarak menderesler oluÅŸturur, bir kÄ±smÄ± denize geri kalanÄ± ise Alara Ã§ayÄ±na dÃ¶kÃ¼lÃ¼r. BurasÄ± Ã§ok fazla bilinmeyen, bu nedenle de koruma altÄ±na alÄ±nmayan bir bÃ¶lge. Mutlaka koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± lazÄ±m."

EÄŸrigÃ¶l'Ã¼n her tÃ¼rlÃ¼ doÄŸa sporunun yapÄ±labileceÄŸi Ã¶zelliklere sahip olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼lÅŸen, "EÄŸrigÃ¶l gerÃ§ekten doÄŸa turizmi iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir alan. DaÄŸ bisikleti, doÄŸa fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, kampÃ§Ä±lÄ±k, tÄ±rmanma, kayak ve trekking yapÄ±lacak en gÃ¼zel yerlerden biridir." dedi.