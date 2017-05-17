EÄŸrigÃ¶l doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± mest ediyor | FOTO

MayÄ±s ayÄ±na raÄŸmen kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 2-3 metreye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye, Konya'nÄ±n Hadim ilÃ§esinden gitmek isteyenler, 3-4 saatlik zorlu bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan ulaÅŸÄ±yor. BÃ¶lgeye Antalya'nÄ±n GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esinden de araÃ§larla ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n.
ToroslarÄ±n en yÃ¼ksek zirvelerindenÂ Geyik DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteÄŸinde yer alan 2 bin 100 metre rakÄ±mlÄ±Â EÄŸrigÃ¶l, bitki Ã§eÅŸitliliÄŸi, farklÄ± renklerdeki Ã§iÄŸdemler ve endemik bitkileriyle dikkati Ã§ekiyor. KÄ±vrÄ±larak gÃ¶le akan Ã§aylarÄ±n oluÅŸturduÄŸu menderesler arasÄ±nda rengarenk aÃ§an Ã§iÃ§ekler, daÄŸlarda damar damar uzanan kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ile eÅŸsiz bir manzara oluÅŸturuyor.
Hadim, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ve Alanya ilÃ§elerinin oluÅŸturduÄŸu Ã¼Ã§genin ortasÄ±nda yer alan EÄŸrigÃ¶l'e doÄŸa ve fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ile olta balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± meraklÄ±larÄ± gÃ¼nÃ¼birlik ziyarete geliyor. GÃ¶lÃ¼n etrafÄ±nda kamp yapanlar ise geceyi burada geÃ§iriyor. BÃ¶lge, daÄŸ bisikleti ve trekking iÃ§in de misafirlerine doyumsuz anlar yaÅŸatÄ±yor.
Zaman zaman yabancÄ± turistlerin de ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶lÃ¼n yakÄ±n Ã§evresinde ise yaylacÄ±larÄ±n sÄ±cak havadan kaÃ§arak sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yayla evleri yer alÄ±yor.
Sahil kentlerinde denize girilirken, aynÄ± dÃ¶nemde ziyaretÃ§ilerine kayak yapma imkanÄ± da sunan gÃ¶l, piknik iÃ§in gelenleri de aÄŸÄ±rlÄ±yor.
EÄŸrigÃ¶l'e kamp yapmaya gelen daÄŸcÄ±lardan Ã–mer Faruk GÃ¼lÅŸen, uzun yÄ±llardan beri gerek TÃ¼rkiye gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok zirve tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AynÄ± zamanda doÄŸa fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± olarak DoÄŸu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bÃ¶lgelerindeki daÄŸlara tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¼lÅŸen, TaÅŸeli platosuna her yÄ±l arkadaÅŸlarÄ±yla kamp iÃ§in geldiklerini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BurasÄ± Ã§ok sevdiÄŸim, bakir, oldukÃ§a sulak bir bÃ¶lgedir. Ekosistemi diÄŸer bÃ¶lgelere gÃ¶re oldukÃ§a farklÄ±dÄ±r. Bin 700 metrelere kadar sedir, ardÄ±Ã§, ladin, kÃ¶knar ve kara Ã§am var. Daha yÃ¼kseklerde Ã§ok sayÄ±da endemik Ã§iÃ§ek bulunuyor. SoÄŸanlÄ± bitkiler, sarÄ± ve farklÄ± renklerde Ã§iÄŸdemler, boylu sÃ¼mbÃ¼ller, gelin tacÄ± dediÄŸimiz ters laleler, boylu laleler geniÅŸ bir alanda gÃ¶rÃ¼lebilir. Biraz daha yukarÄ±larda Sultan Ana zirvesinde ise Ä°par GÃ¼lÃ¼ fotoÄŸraflanabilir. Bu sene kar fazla yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in biraz geÃ§ aÃ§Ä±yorlar. Kar sularÄ± ve kaynaklardan beslenip gÃ¼neye doÄŸru akan Ã§aylar, EÄŸrigÃ¶l'den baÅŸlayarak menderesler oluÅŸturur, bir kÄ±smÄ± denize geri kalanÄ± ise Alara Ã§ayÄ±na dÃ¶kÃ¼lÃ¼r. BurasÄ± Ã§ok fazla bilinmeyen, bu nedenle de koruma altÄ±na alÄ±nmayan bir bÃ¶lge. Mutlaka koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± lazÄ±m."
EÄŸrigÃ¶l'Ã¼n her tÃ¼rlÃ¼ doÄŸa sporunun yapÄ±labileceÄŸi Ã¶zelliklere sahip olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼lÅŸen, "EÄŸrigÃ¶l gerÃ§ekten doÄŸa turizmi iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir alan. DaÄŸ bisikleti, doÄŸa fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, kampÃ§Ä±lÄ±k, tÄ±rmanma, kayak ve trekking yapÄ±lacak en gÃ¼zel yerlerden biridir." dedi.
Konya ve Antalya sÄ±nÄ±rÄ±nda, Geyik DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerindeki TaÅŸeli platosunda yer alan EÄŸrigÃ¶l, el deÄŸmemiÅŸ doÄŸasÄ± ve endemik bitkileriyle yaylacÄ±lar, doÄŸa ve fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ile kampÃ§Ä±larÄ± misafir ediyor
TÄ°KA, Bosna Hersek'teki iÃ§ savaÅŸta yÄ±kÄ±lan OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma, medrese, cami, kÃ¶prÃ¼, mevlevihane, tekke, Ã§eÅŸme gibi birÃ§ok eseri restore ederek hizmete aÃ§tÄ±
Bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renleri 27-30 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
TBMM tarafÄ±ndan seÃ§ilen 7 Ã¼ye ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§eceÄŸi 4 Ã¼yenin yanÄ± sÄ±ra Adalet BakanÄ±nÄ±n baÅŸkan, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ±nÄ±n da doÄŸal Ã¼ye olacaÄŸÄ± yeni HSK haziranda mesaiye baÅŸlayacak
Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda 600 ÅŸÃ¼phelinin yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Taksim Gezi ParkÄ± ile MaÃ§ka ParkÄ±, Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼'yle baÄŸlanacak.
FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "Bylock" kullandÄ±klarÄ± belirlenen, ihraÃ§ edilmiÅŸ ve aÃ§Ä±kta olan emniyet mensuplarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 16 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 93 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ± "Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi" ve "AteÅŸli silahlar kanununa muhalefet" suÃ§undan beraat etti
Tunceli'de gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±na intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
Binlerce Ã¶ÄŸretmen adayÄ±nÄ±n bir sÃ¼redir heyecanla beklediÄŸi "sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± mÃ¼lakat sonuÃ§larÄ±" MEB tarafÄ±ndan duyuruldu
Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DvorkoviÃ§, TÃ¼rkiye'ye uygulanan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°ÅŸlemlerin neredeyse yÃ¼zde 99'u tamamlandÄ±. Sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler kaldÄ±. Bu hafta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri'nin (Ä°DO) hava muhalefeti nedeniyle iki seferi iptal edildi.
umhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak saat 14.50'de Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile yurda dÃ¶ndÃ¼
SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan tutuklu sanÄ±k Ä°smail Akkol, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sarsÄ±ntÄ± kaydedildi
Åžu anda TMSF baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Åžakir Ercan GÃ¼l, yÃ¶neticisi olduÄŸu kurum Ã¶zelinden yola Ã§Ä±karak TÃ¼rkiye ekonomisinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Ahmet Serin, Ã§ekilen bu fotoÄŸrafÄ± okuyuculara yansÄ±tarak TÃ¼rkiyeâ€™nin vesayet kurumlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla nasÄ±l teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha net olarak gÃ¶sterdi.