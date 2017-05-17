20:01, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Japonya'da tartÄ±ÅŸmalÄ± nÃ¼kleer reaktÃ¶r yeniden faaliyette





Japonya'da geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle faaliyetine son verilen Takahama NÃ¼kleer Santrali'nin 4 nolu reaktÃ¶rÃ¼ yeniden faaliyete geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'da geÃ§en yÄ±lÂ gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle faaliyetine son verilen Takahama NÃ¼kleer Santrali'nin 4 nolu reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼n yeniden faaliyete geÃ§tiÄŸi belirtildi. Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, Kansai Elektrik Åžirketi,Â bÃ¶lge mahkemesinin faaliyetine son verdiÄŸi kararÄ±n iptal edilmesininÂ ardÄ±ndanÂ Ã¼lkenin batÄ±sÄ±nda Japon Denizi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Fukui bÃ¶lgesinde iÅŸlettiÄŸi santraldeki reaktÃ¶rÃ¼ yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Åžirket, herhangi teknik bir arÄ±zanÄ±n reaktÃ¶r Ã§ekirdeÄŸine zarar vermesini Ã¶nlemek Ã¼zere gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bir yÄ±ldan fazla bir aranÄ±n adÄ±ndan bugÃ¼n faaliyete geÃ§enÂ reaktÃ¶rÃ¼n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kritik seviyeye ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±, pazar gÃ¼nÃ¼ ise elektrik saÄŸlamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi. ReaktÃ¶rden elde edilen elektriÄŸin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na haziran ayÄ±nda baÅŸlanacaÄŸÄ± bildirildi. ReaktÃ¶r geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda yaÅŸanan teknik bir arÄ±zanÄ±n ardÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Otsu BÃ¶lge Mahkemesi, bÃ¶lge sakinlerinin ÅŸikayeti Ã¼zerine gerekli gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±nana kadar reaktÃ¶rÃ¼n kapalÄ± kalmasÄ±na karar vermiÅŸti. Mahkemenin verdiÄŸi karar, Ã¼lkede bir nÃ¼kleer reaktÃ¶rÃ¼n faaliyetinin durdurulmasÄ± konusundan verilen ilk karar olmuÅŸtu. KararÂ bu yÄ±l mart ayÄ±nda Osaka YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan iptal edilmiÅŸti. Japonya'da 2011 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan Fukushima nÃ¼kleer felaketinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki eski teknolojiye sahip birinciÂ nesil nÃ¼kleer santrallerin gÃ¼venliÄŸine dair endiÅŸeler artmÄ±ÅŸtÄ±.

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