20:05, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

HSK'nÄ±n ilk Ã¼yeleri haziranda mesaiye baÅŸlayacaklar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMMÂ tarafÄ±ndan seÃ§ilen 7 Ã¼ye ileÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§eceÄŸi 4 Ã¼yenin yanÄ± sÄ±ra Adalet BakanÄ±nÄ±n baÅŸkan, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ±nÄ±n da doÄŸal Ã¼ye olacaÄŸÄ± yeniÂ Hakimler ve SavcÄ±lar KuruluÂ (HSK) haziranda mesaiye baÅŸlayacak.

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren kararÄ±nÄ±n 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde yer alan yÃ¼ksek yargÄ±yla ilgili dÃ¼zenlemeler yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

2010'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Ã¼ye sayÄ±sÄ± 7'den 22'ye Ã§Ä±karÄ±larak, Ã¼Ã§ daireden oluÅŸuyordu. Yeni dÃ¼zenlemeyle HSYK'nÄ±n adÄ± "Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu" oldu. HSK, iki daire halinde 13 Ã¼yeyle Ã§alÄ±ÅŸacak.

Kurulun baÅŸkanÄ± yine Adalet BakanÄ± olacak, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ±, kurulun doÄŸal Ã¼yesi sayÄ±lacak.

TBMM'NÄ°N SEÃ‡TÄ°ÄžÄ° ÃœYELER

Yeni dÃ¼zenleme gereÄŸince kurulun 7 Ã¼yesi TBMM tarafÄ±ndan seÃ§ildi. TBMM'nin ilk kez seÃ§tiÄŸi Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) Ã¼yeleri arasÄ±nda YargÄ±tay Genel Sekreteri YaÅŸar ÅžimÅŸek, YargÄ±tay Ã¼yeleri Mehmet AdemoÄŸlu, Alp Arslan, DanÄ±ÅŸtay Ãœyesi Cafer Ergen, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Ali Cengiz KÃ¶seoÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin avukatÄ± Hamit Kocabey yer aldÄ±. TBMM'nin seÃ§tiÄŸi tek kadÄ±n Ã¼ye ise avukat SongÃ¼l Yazar oldu.

7 HAZÄ°RAN'DA GÃ–REVE BAÅžLAYACAKLAR

HSK'nÄ±n 4 Ã¼yesi de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan seÃ§ilecek. Bunun ardÄ±ndan HSYK Ã¼yelerinin gÃ¶revleri, 6 Haziran'da sona erecek yeni HSK Ã¼yeleri de 7 Haziran'da gÃ¶revlerine baÅŸlayacak.