GÃ¼ncelleme: 21:15, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

Ruanda soykÄ±rÄ±mÄ± ve kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler | ANALÄ°Z

Serhat OrakÃ§Ä±

20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ilkÂ soykÄ±rÄ±mÄ± Namibyaâ€™da Almanlar eliyle gerÃ§ekleÅŸti. 1904-1909 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 100 bin NamibyalÄ±, Alman askerlerince katledilirken, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len insanlarÄ±n kafataslarÄ± gemilerle Alman Ã¼niversitelerine taÅŸÄ±ndÄ±. AynÄ± yÃ¼zyÄ±lÄ±n son soykÄ±rÄ±mÄ± da yine Afrikaâ€™da, bu sefer Ruandaâ€™da gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ki hadisenin de Afrikaâ€™da cereyan etmesinin yanÄ±nda diÄŸer bir benzerlik de bu soykÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¶mÃ¼rgecilikle yakÄ±ndan iliÅŸkili olmalarÄ±ydÄ±.

1994 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya,Â Ruandaâ€™da yaÅŸanan Ã§ok kanlÄ± olaylara tanÄ±klÄ±k etti. OlaylarÄ±n merkezinde, Ã¼lkenin iki bÃ¼yÃ¼k etnik topluluÄŸu olan Hutular ve Tutsiler vardÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 milyon insan palalarla kesilerek can verirken, sokaklar adeta kan gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamÄ±n sonunda II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k soykÄ±rÄ±mÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. BirlemiÅŸ Milletler, ABD ve Avrupa olaylara mÃ¼dahil olmak ÅŸÃ¶yle dursun, Ruandaâ€™yÄ± kaderine terk edip hÄ±zla Ã¼lkeden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±. Peki neydi asÄ±l mesele? Ä°ki etnik topluluÄŸu bu derece dÃ¼ÅŸman hale getiren ÅŸartlar nasÄ±l oluÅŸmuÅŸtu?

Afrika Ã¼lkelerinin neredeyse tamamÄ± gibi, Ruanda da sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin yapay sÄ±nÄ±rlarla ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke. Ã–nce Alman, daha sonraki yÄ±llarda ise BelÃ§ika kolonisi haline getirilen Ã¼lkedeki Ã¼Ã§ topluluk (Hutu, Tutsi ve Twa) sÃ¶mÃ¼rgecilerin geliÅŸine kadar beraber yaÅŸarken, dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin geliÅŸiyle toplumsal yapÄ± deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ±. En Ã¶nemli deÄŸiÅŸim ise birbirleriyle akraba olan bu topluluklarÄ±n etnik yÃ¶nden keskin olarak ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± oldu. SÃ¶mÃ¼rgecilik yÄ±llarÄ±nda toplumun etnik ayrÄ±m Ã¼zerinden ÅŸekillendirilmesi, hiÃ§ kuÅŸkusuz Ruandaâ€™yÄ± felakete sÃ¼rÃ¼kleyen baÅŸlÄ±ca etkendi. 1899â€™da Almanya tarafÄ±ndan sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirilen Ruanda, AlmanlarÄ±n I. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™ndan maÄŸlup ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1918â€™de BelÃ§ikaâ€™ya devredildi. Her iki sÃ¶mÃ¼rge idaresinin de Ruandaâ€™ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± miras, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± ve Ä±rkÃ§Ä± siyaset tarzÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildi.

SÃ–MÃœRGECÄ° MÄ°RAS: TOPLUMSAL AYRIÅžMA VE ÅžÄ°DDET

BelÃ§ika sÃ¶mÃ¼rge idaresinin Tutsilerden ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¶netici bir sÄ±nÄ±f yaratma siyaseti, sÃ¶mÃ¼rgecilik sonrasÄ±nda kanlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalara zemin hazÄ±rladÄ±. Hutu, Tutsi ve azÄ±nlÄ±k pigmeler arasÄ±nda keskin etnik ayrÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±, insanlarÄ±n kimlik kartlarÄ±nda etnik sÄ±nÄ±flandÄ±rma yapÄ±lmasÄ± gibi ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyaset, bu topluluklarÄ± dÃ¼ÅŸman hale getirdi. Bunlar arasÄ±nda Tutsilere ayrÄ±calÄ±klÄ± davranÄ±lmasÄ±, daha zeki olduklarÄ± gerekÃ§esiyle eÄŸitim burslarÄ± saÄŸlanmasÄ± ve meslek eÄŸitimleri verilmesi Tutsileri toplumun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve lideri haline getirirken, diÄŸer topluluklarÄ± toplumsal hayatÄ±n ve ekonomik faaliyetlerin dÄ±ÅŸÄ±na itti. Avrupaâ€™daki kÃ¼ltÃ¼rel ve fiziksel Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ruandaâ€™ya transfer eden bu tutum, sonuÃ§ itibariyle akraba topluluklarÄ± birbirine dÃ¼ÅŸman hale getirdi. Ancak sayÄ±sal Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸe sahip HutularÄ±n kabullenemeyeceÄŸi bu durum, 1950â€™lerin sonunda etnik Ã§atÄ±ÅŸma risklerini gÃ¼ndeme getirmeye baÅŸladÄ±.

1950â€™lerde gÃ¼Ã§ kazanmaya baÅŸlayan Hutu siyasi elitlerinin baÅŸlÄ±ca gÃ¼ndem maddesi, Tutsilerin sÃ¶mÃ¼rge gÃ¼Ã§leri sayesinde elde ettikleri sosyal ve ekonomik tekele karÅŸÄ±tlÄ±k oldu. 1957 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan 12 sayfalÄ±k Hutu Manifestosu bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekerken, Ã¼lke Ã§apÄ±ndaki tÃ¼m HutularÄ± birlik olmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yordu. Hutu elitlerinin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bu manifesto, soykÄ±rÄ±mÄ±n Ã¶n metni olarak deÄŸerlendirilir.

1959 yÄ±lÄ±nda Tutsi KralÄ±nÄ±n tahtÄ±ndan indirilmesi, iki etnik topluluk arasÄ±nda daha sonraki yÄ±llarda soykÄ±rÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸecek olan olaylarÄ± baÅŸlattÄ±. Bu tarihten itibaren 130 bin dolayÄ±nda Tutsi Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§arak komÅŸu Ã¼lkelerdeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda kendisine yaÅŸam alanÄ± aÃ§tÄ±. ArtÄ±k zayÄ±flamaya baÅŸlayan BelÃ§ika sÃ¶mÃ¼rge yÃ¶netimi 1962 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkeden Ã§ekilirken, arkasÄ±nda patlamaya hazÄ±r, nefret dolu bir toplum bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sonrasÄ±, nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸunu oluÅŸturan Hutular iktidarÄ± ele geÃ§irirken, Tutsilere yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ± da kÄ±sa sÃ¼rede kendini gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

1959 olaylarÄ±nda kaÃ§an Tutsilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã§abalarÄ±, 1963 yÄ±lÄ±nda Cyanika ve Kaduha gibi bÃ¶lgelerde 21 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanÄ±rken, Hutu ve Tutsi topluluklarÄ± arasÄ±ndaki nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k da her geÃ§en gÃ¼n derinleÅŸmeye devam etti. Okullardaki resmi eÄŸitimin de etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§in kullanÄ±lmasÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardaki insanlarÄ±n, kendisine benzemeyenlere karÅŸÄ± Ã¶nyargÄ±larla dolu olduÄŸu bir toplum yarattÄ±. 1963 olaylarÄ±na ÅŸahitlik eden Kankesha Josephine verdiÄŸi bir mÃ¼lakatta, okula giderken yollarda cesetlerin Ã¼zerinden atlamak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve kÃ¶peklerin cesetleri parÃ§aladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±r. KÄ±rsalda yaÅŸanan bu tÃ¼r hadiseler de gÃ¶stermektedir ki 1994 soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n kan kokan yollarÄ±, 1959â€™dan itibaren kendini aÃ§Ä±k ÅŸekilde gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

1959-1963 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan olaylara, 1973-1974 yÄ±llarÄ±nda yenileri eklendi. BÃ¼tÃ¼n bu olaylarda Tutsiler etnik soykÄ±rÄ±ma tabi tutulurken, saÄŸ kalanlar Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ugandaâ€™da gÃ¶Ã§ ettiler. Ã‡evre Ã¼lkelerde artmaya baÅŸlayan Tutsi nÃ¼fusu ise bu Ã¼lkelerde organize olarak Paul Kagame Ã¶nderliÄŸinde silahlÄ± Ruanda Vatansever Cephesiâ€™ni (Rwandan Patriotic Front/RPF) kurdu. Bu silahlÄ± oluÅŸum, daha sonraki yÄ±llarda Tutsilerin katliamdan kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in tek umut haline gelecekti.

1994 SOYKIRIMI VE KÃœRESEL SESSÄ°ZLÄ°K

6 Nisan 1994â€™te Ruanda Devlet BaÅŸkanÄ± Habyarimanaâ€™yÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, trajik olaylarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± kabul edilir. Bu hadiseden sadece 15 dakika sonra Tutsilere yÃ¶nelik sistematik katliamlar baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Ã¼lke Ã¼Ã§, dÃ¶rt ay boyunca kaotik bir ortama hapsolmuÅŸtu. AÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± Hutu Ã§eteleri organize olarak gÃ¶rdÃ¼kleri her yerde Tutsileri katletmeye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ iÃ§inde gÃ¶rev yapan 10 kadar BelÃ§ika askerinin de saldÄ±rganlarca Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, oldukÃ§a olumsuz bir atmosfer doÄŸurmuÅŸtu. BÃ¼tÃ¼n yabancÄ± misyonlarÄ±n hÄ±zla Ruandaâ€™yÄ± terk etmesi, soykÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ã§eteler iÃ§in daha rahat bir ortam oluÅŸturmuÅŸtu.

Ãœlkede Ã§ok kanlÄ± olaylar yaÅŸanÄ±rken, kÃ¼resel aktÃ¶rlerin tutumu ise ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± boyuta varan bir sessizlik oldu. Ruandaâ€™da stratejik Ã§Ä±karlarÄ± bulunmayan ABDâ€™nin yaÅŸanan katliamÄ± durdurmak adÄ±na hiÃ§bir adÄ±m atmamasÄ± kendi kamuoyunda bile tepkilere yol aÃ§arken, Clinton yÃ¶netimi yaÅŸanan hadiseyi â€˜soykÄ±rÄ±mâ€™ olarak deÄŸerlendirmekten kaÃ§Ä±nmÄ±ÅŸtÄ±. Beyaz Sarayâ€™Ä±n basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda â€˜soykÄ±rÄ±mâ€™ ifadesini kullanmama Ä±srarÄ±, Ruandaâ€™ya yÃ¶nelik herhangi bir sorumluluÄŸun altÄ±na girmemek iÃ§in bilinÃ§li bir tercihken, bu sendromun oluÅŸmasÄ±nda, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Somaliâ€™de yaÅŸanan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n etkileri vardÄ±.

Ekim 1993â€™de Somaliâ€™de iki Black Hawk tipi helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve Amerikan ordusunun verdiÄŸi askeri kayÄ±plar ABDâ€™ye tam anlamÄ±yla ÅŸok yaÅŸatÄ±rken, Afrikaâ€™da daha temkinli hareket etmesini Ã¶ÄŸretmiÅŸti. Bu korku Ruandaâ€™da nÃ¼ksederken, Ã¼lkede yaÅŸanan olaylara karÅŸÄ± ABD sessiz kalmayÄ± tercih etmiÅŸti. ABDâ€™nin kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ o dereceye varmÄ±ÅŸtÄ±r ki katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde Ruandaâ€™da halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtan radyo yayÄ±nlarÄ±nÄ±, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne mÃ¼dahale olur diyerek kesmeyi bile reddedebilmiÅŸti.

AynÄ± pasif tutum BirlemiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan da sergilenirken, BatÄ±lÄ± devletler Ruanda halkÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne gÃ¶z yummuÅŸtu. Taraflar arasÄ±nda 'nÃ¶tr kalmak' gibi ilkesel bir prensibe saplanan BM, bu tarz olaylarÄ± Ã¶nleyecek mekanizmalardan yoksun olduÄŸunu ispatladÄ±. Petrol, doÄŸalgaz, altÄ±n ve elmas gibi madenlerin olmamasÄ±, stratejik konumdan mahrum bu kÃ¼Ã§Ã¼k Afrika Ã¼lkesini Ã§aresizliÄŸe ve kendi kaderine terk etti. Olaylar baÅŸlamadan Ã¶nce, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± Ã§etelerin soykÄ±rÄ±ma hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki istihbaratlar bile dikkate alÄ±nmadÄ± ve sonuÃ§ta bu aÄŸÄ±r trajediyi sadece izlenmekle yetinildi. SoykÄ±rÄ±m gÃ¼nlerinde ABD ve AvrupalÄ± devletler kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± tahliye etmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± seferber ederken, Ruandaâ€™daki soykÄ±rÄ±mÄ±n durmasÄ± iÃ§in hiÃ§bir Ã§aba iÃ§ine girmedi.

1994 olaylarÄ±nÄ±n paralelinde, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinden Ruandaâ€™ya giriÅŸ yapan RPF milisleri adÄ±m adÄ±m ilerleyerek baÅŸkent Kigaliâ€™yi kuÅŸatma altÄ±na aldÄ±lar. Bu adÄ±m bÃ¼tÃ¼n Tutsilerin yok edilmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§erken Paul Kagameâ€™nin Ruanda siyaset sahnesine devlet baÅŸkanÄ± olarak Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±. 1994â€™Ã¼n Temmuz ayÄ±nda olaylar sona ererken sokaklarÄ±, kiliseleri ve okullarÄ± cesetlerle dolu bir Ruanda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸ iÅŸten geÃ§tikten sonra medya Ã¶nÃ¼nde dÃ¶kÃ¼len timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde gelen piÅŸmanlÄ±k dolu sÃ¶zler ve kuru temenniler bu insanlÄ±k ayÄ±bÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in yetersiz kalÄ±rken, geriye sadece bir avuÃ§ gÃ¶nÃ¼llÃ¼nÃ¼n kiÅŸisel kahramanlÄ±k hikayeleri kaldÄ±. Kendi Ã§abalarÄ± ile Tutsileri yetimhanelerde, evlerinde, kilise ve camilerde saklayarak katledilmekten kurtaran bir avuÃ§ deÄŸerli insanÄ±n hikayesi, zor ÅŸartlar altÄ±nda bile insanlÄ±k adÄ±na bir ÅŸeyler yapÄ±labileceÄŸini gÃ¶sterdi.

Ruanda 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¶nemli derslerinden biridir. AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve etnik kodlarla siyaset yapÄ±mÄ±nÄ±n ne tÃ¼r kanlÄ± olaylara yol aÃ§abileceÄŸinin en aÃ§Ä±k gÃ¶stergesidir. SÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin dizayn ettiÄŸi kanlÄ± etnik siyaset kÃ¼Ã§Ã¼k bir Afrika Ã¼lkesini kaosa sÃ¼rÃ¼klerken, kÃ¼resel aktÃ¶rlerin Ã§Ä±kar gÃ¶zetmedikleri yerlerde insan haklarÄ± ihlallerine sessiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± da bize gÃ¶sterdi.

[Ä°stanbul Sabahattin Zaim Ãœniversitesiâ€™nde doktora Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Serhat OrakÃ§Ä±, Ä°nsani ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (Ä°NSAMER) Afrika uzmanÄ±dÄ±r]

KAYNAK: AA