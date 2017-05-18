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10:13, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
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09:04, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Hakkari'deki operasyonda 6 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari'deki operasyonda 6 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hakkari'de PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonda 6 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'de PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonda 6 Ã¶rgÃ¼t mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, merkeze baÄŸlÄ± KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsal alanÄ±nda barÄ±ndÄ±klarÄ± tespit edilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hava harekatÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, operasyonda 6 PKK Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

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Ä°lgili Konular Hakkari pkk
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