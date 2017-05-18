09:13, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 MayÄ±s 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek, TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(Ankara/11.00/Ä°stanbul/16.00)



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§liÌ‡k ve Spor BayramÄ± iÌ‡le GenÃ§liÌ‡k HaftasÄ± etkiÌ‡nliÌ‡kleriÌ‡ Ã§erÃ§evesiÌ‡nde, GenÃ§liÌ‡k ve Spor BakanÄ± AkiÌ‡f Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ iÌ‡le beraberiÌ‡ndekiÌ‡ 81 iÌ‡l ve KKTCâ€™den gelen genÃ§leriÌ‡ kabul edecek.Â



(TBMM/15.00)



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal'Ä± ziyaret edecek.



(Ankara/13.00)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â



(Adana/16.00)Â



2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, ValiliÄŸi ziyaret edecek, AltÄ±nova Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Yalova/10.00/10.30)



3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, KKTC TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± NazÄ±m Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile bakanlÄ±kta bir araya gelecek.



(Ankara/11.00)Â



4- TBMM Genel Kurulunda, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00)Â





EKONOMÄ°



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, "CEO Club" toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul/10.00)



2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rk StandardlarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 56. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(Ankara/10.00)Â



3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä± EÄŸilim AraÅŸtÄ±rmasÄ± ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, EVTEKS FuarÄ±'nÄ± ziyaret edecek.



(Ä°stanbul/10.30/13.15)Â



4- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, ÅžanlÄ±urfa TanÄ±tÄ±m GÃ¼nleri'ne, Tohum Test Sertifikasyon TaramasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, 2. Yerel Tohum BuluÅŸmasÄ±'na, Zirai Karantina MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Karadeniz AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, Ortak AkÄ±l ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.Â



(Ankara/10.00/Samsun/12.30-18.30)



5- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n KarakoÃ§an ilÃ§esinde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve temel atma tÃ¶renlerine katÄ±lacak.



- ElazÄ±ÄŸ Ticaret BorsasÄ± Yeni Pazar AlanÄ±'nÄ±n temelini atacak TÃ¼fenkci, Valilik ziyaretinin ardÄ±ndan ElazÄ±ÄŸ Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Yeni Hizmet BinasÄ± ile konferans salonu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda bulunacak.



(ElazÄ±ÄŸ/14.45-18.00)



6- TÃœÄ°K, mayÄ±s ayÄ± tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi ile 2016 yÄ±lÄ± doÄŸum istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/10.00)







DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.



(Musul)Â



2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.



(Sana)Â



3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.



(Åžam)





KÃœLTÃœR SANAT



1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Adana Arkeoloji MÃ¼zesi ve Mersin Arkeoloji MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak, valilikleri ziyaret edecek.



(Adana/11.00/12.30/Mersin/15.30/16.00)Â



2- BeyoÄŸluâ€™nda "GenÃ§lik Festivali" ve "AÃ§Ä±k Hava Sinema GÃ¼nleri" baÅŸlayacak.



(Ä°stanbul/10.30)Â





SPOR



1- 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de devam ediyor.Â



(BakÃ¼/10.00)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali'nin resmi basÄ±n toplantÄ±sÄ± FenerbahÃ§e, Real Madrid, Olympiakos ile CSKA Moskova'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶r ve oyuncularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'nda yapÄ±lacak.



(Ä°stanbul/12.00)Â



3- Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off yarÄ± finalinde Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Silivrispor ve Ã‡atalcaspor-Erbaaspor maÃ§larÄ± oynanacak.



(Manisa/Ä°stanbul/16.00)Â





Ã–ZEL HABER



1- FETÃ– davalarÄ± iÃ§in yeni duruÅŸma salonlarÄ± yapÄ±lacak



- Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– mensuplarÄ± ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerin yargÄ±lanmalarÄ± iÃ§in yeni duruÅŸma salonlarÄ± inÅŸa edilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±



- Sincan Cezaevi YerleÅŸkesi'ne darbe davalarÄ± iÃ§in 150'ÅŸer kiÅŸilik 5 duruÅŸma salonu yapÄ±lacak



- YapÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma salonlarÄ± ses, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve gÃ¼venlik sistemleriyle donatÄ±lacak





2- VakÄ±flar, FETÃ–'nÃ¼n bin 512 gayrimenkulÃ¼ iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kacak



- VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ertem:



- "(FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kapatÄ±lan vakÄ±flar) HalihazÄ±rda 667 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle 122 ve 689 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile de 18 olmak Ã¼zere toplam 140 vakÄ±f kapatÄ±ldÄ±"



- "(KapatÄ±lan vakÄ±flarÄ±n mal varlÄ±klarÄ±) Bin 512 adet gelir getirici mahiyette yani akar nitelikli taÅŸÄ±nmaz genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze intikal etti. AyrÄ±ca 88 civarÄ±nda okul Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ti. 230-240 civarÄ±nda yurt var. 19 tane Kur'an kursu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ti. AynÄ± zamanda benzer amaÃ§lÄ± vakÄ±flara da tahsisler gerÃ§ekleÅŸtirildi"



- "HayÄ±r amaÃ§lÄ± olanlarÄ±n tamamÄ±nÄ± tahsis ettik. Akar nitelikli olanlarÄ±n da ihalesine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z ve kiraya vereceÄŸiz. BÃ¶ylece kira elde edilecek"





3- Zorlu, Toshiba iÃ§in gelecek ay teklif verecekÂ



- Zorlu Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Nazif Zorlu:



- "(Toshiba) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Bu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay iÃ§erisinde teklifleri vereceÄŸiz. Ä°nÅŸallah nasip olur. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z da 'marka desteklerimiz var' dedi. Devlet de hÃ¼kumet de bize destek olursa bugÃ¼n dÃ¼nya markasÄ±nÄ± satÄ±n alacaÄŸÄ±z"



- "Bir fizibilite hazÄ±rladÄ±k. Bunu ilgililere sunacaÄŸÄ±z. EÄŸer bizim iÃ§in fizibÄ±l olursa DoÄŸu'da, GÃ¼neydoÄŸu'da fabrika kurmamak iÃ§in bir neden gÃ¶rmÃ¼yoruz"



- "(Ä°ran'da) Fabrika kurma gibi olaylar olabilir. Elektronik tarafÄ±nda... Tekstil tarafÄ±nda denedik ama bugÃ¼n tekstil tarafÄ±nda hazÄ±r Ã¼rÃ¼n satmak Ã§ok daha faydalÄ±. Elektronik tarafÄ±nda ise beyaz eÅŸyada... Bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Ama orada iyi ortak bulabilirsek..."



- "(BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne geri dÃ¶nme planlarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin) HayÄ±r, ÅŸu anda bankacÄ±lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz yok"Â





