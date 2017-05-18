TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 MayÄ±s 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek, TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Ankara/11.00/Ä°stanbul/16.00)
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§liÌ‡k ve Spor BayramÄ± iÌ‡le GenÃ§liÌ‡k HaftasÄ± etkiÌ‡nliÌ‡kleriÌ‡ Ã§erÃ§evesiÌ‡nde, GenÃ§liÌ‡k ve Spor BakanÄ± AkiÌ‡f Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ iÌ‡le beraberiÌ‡ndekiÌ‡ 81 iÌ‡l ve KKTCâ€™den gelen genÃ§leriÌ‡ kabul edecek.Â
(TBMM/15.00)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal'Ä± ziyaret edecek.
(Ankara/13.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â
(Adana/16.00)Â
2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, ValiliÄŸi ziyaret edecek, AltÄ±nova Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Yalova/10.00/10.30)
3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, KKTC TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± NazÄ±m Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
(Ankara/11.00)Â
4- TBMM Genel Kurulunda, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)Â
EKONOMÄ°
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, "CEO Club" toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/10.00)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rk StandardlarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 56. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Ankara/10.00)Â
3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä± EÄŸilim AraÅŸtÄ±rmasÄ± ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, EVTEKS FuarÄ±'nÄ± ziyaret edecek.
(Ä°stanbul/10.30/13.15)Â
4- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, ÅžanlÄ±urfa TanÄ±tÄ±m GÃ¼nleri'ne, Tohum Test Sertifikasyon TaramasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, 2. Yerel Tohum BuluÅŸmasÄ±'na, Zirai Karantina MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Karadeniz AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, Ortak AkÄ±l ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.Â
(Ankara/10.00/Samsun/12.30-18.30)
5- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n KarakoÃ§an ilÃ§esinde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve temel atma tÃ¶renlerine katÄ±lacak.
- ElazÄ±ÄŸ Ticaret BorsasÄ± Yeni Pazar AlanÄ±'nÄ±n temelini atacak TÃ¼fenkci, Valilik ziyaretinin ardÄ±ndan ElazÄ±ÄŸ Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Yeni Hizmet BinasÄ± ile konferans salonu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda bulunacak.
(ElazÄ±ÄŸ/14.45-18.00)
6- TÃœÄ°K, mayÄ±s ayÄ± tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi ile 2016 yÄ±lÄ± doÄŸum istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara/10.00)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)Â
2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana)Â
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam)
KÃœLTÃœR SANAT
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Adana Arkeoloji MÃ¼zesi ve Mersin Arkeoloji MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak, valilikleri ziyaret edecek.
(Adana/11.00/12.30/Mersin/15.30/16.00)Â
2- BeyoÄŸluâ€™nda "GenÃ§lik Festivali" ve "AÃ§Ä±k Hava Sinema GÃ¼nleri" baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul/10.30)Â
SPOR
1- 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de devam ediyor.Â
(BakÃ¼/10.00)
2- Basketbolda THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali'nin resmi basÄ±n toplantÄ±sÄ± FenerbahÃ§e, Real Madrid, Olympiakos ile CSKA Moskova'nÄ±n baÅŸantrenÃ¶r ve oyuncularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'nda yapÄ±lacak.
(Ä°stanbul/12.00)Â
3- Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off yarÄ± finalinde Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Silivrispor ve Ã‡atalcaspor-Erbaaspor maÃ§larÄ± oynanacak.
(Manisa/Ä°stanbul/16.00)Â
Ã–ZEL HABER
1- FETÃ– davalarÄ± iÃ§in yeni duruÅŸma salonlarÄ± yapÄ±lacak
- Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– mensuplarÄ± ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerin yargÄ±lanmalarÄ± iÃ§in yeni duruÅŸma salonlarÄ± inÅŸa edilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
- Sincan Cezaevi YerleÅŸkesi'ne darbe davalarÄ± iÃ§in 150'ÅŸer kiÅŸilik 5 duruÅŸma salonu yapÄ±lacak
- YapÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma salonlarÄ± ses, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve gÃ¼venlik sistemleriyle donatÄ±lacak
2- VakÄ±flar, FETÃ–'nÃ¼n bin 512 gayrimenkulÃ¼ iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kacak
- VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ertem:
- "(FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kapatÄ±lan vakÄ±flar) HalihazÄ±rda 667 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle 122 ve 689 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile de 18 olmak Ã¼zere toplam 140 vakÄ±f kapatÄ±ldÄ±"
- "(KapatÄ±lan vakÄ±flarÄ±n mal varlÄ±klarÄ±) Bin 512 adet gelir getirici mahiyette yani akar nitelikli taÅŸÄ±nmaz genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze intikal etti. AyrÄ±ca 88 civarÄ±nda okul Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ti. 230-240 civarÄ±nda yurt var. 19 tane Kur'an kursu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ti. AynÄ± zamanda benzer amaÃ§lÄ± vakÄ±flara da tahsisler gerÃ§ekleÅŸtirildi"
- "HayÄ±r amaÃ§lÄ± olanlarÄ±n tamamÄ±nÄ± tahsis ettik. Akar nitelikli olanlarÄ±n da ihalesine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z ve kiraya vereceÄŸiz. BÃ¶ylece kira elde edilecek"
3- Zorlu, Toshiba iÃ§in gelecek ay teklif verecekÂ
- Zorlu Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Nazif Zorlu:
- "(Toshiba) GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. Bu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay iÃ§erisinde teklifleri vereceÄŸiz. Ä°nÅŸallah nasip olur. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±z da 'marka desteklerimiz var' dedi. Devlet de hÃ¼kumet de bize destek olursa bugÃ¼n dÃ¼nya markasÄ±nÄ± satÄ±n alacaÄŸÄ±z"
- "Bir fizibilite hazÄ±rladÄ±k. Bunu ilgililere sunacaÄŸÄ±z. EÄŸer bizim iÃ§in fizibÄ±l olursa DoÄŸu'da, GÃ¼neydoÄŸu'da fabrika kurmamak iÃ§in bir neden gÃ¶rmÃ¼yoruz"
- "(Ä°ran'da) Fabrika kurma gibi olaylar olabilir. Elektronik tarafÄ±nda... Tekstil tarafÄ±nda denedik ama bugÃ¼n tekstil tarafÄ±nda hazÄ±r Ã¼rÃ¼n satmak Ã§ok daha faydalÄ±. Elektronik tarafÄ±nda ise beyaz eÅŸyada... Bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Ama orada iyi ortak bulabilirsek..."
- "(BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne geri dÃ¶nme planlarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin) HayÄ±r, ÅŸu anda bankacÄ±lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz yok"Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek, TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Beyaz Sarayâ€™da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Ä°pek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi getirilerek "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir Kervan Projesi baÅŸlatÄ±larak, Ä°pek Yolu orta koridorunda 10 araÃ§lÄ±k bir konvoyun TÃ¼rkiye'ye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol Forumu kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pekin'de ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak ve BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisinde, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu ziyaret edecek.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§erÃ§evesinde ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Somali" konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli konferansa katÄ±lmak Ã¼zere EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya hareket edecek.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir araya gelecek.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev'e hareket edecek.
ErdoÄŸan, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne katÄ±lacak.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.