09:12, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

SanatÃ§Ä± Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu vefat etti





Seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± ve tiyatro oyuncusu Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± ve tiyatro oyuncusu Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu (55), tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti. Bir sÃ¼redir karaciÄŸer nakli iÃ§in donÃ¶r beklediÄŸi belirtilen TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu'nun akÅŸam saatlerinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat ettiÄŸi belirtildi. Ä°stanbul Devlet TiyatrolarÄ±'nÄ±n internet sitesinde, "DeÄŸerli oyuncumuz sevgili Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu'nu kaybettik, acÄ±mÄ±z sonsuzdur" mesajÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±. Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu Kimdir? SanatÃ§Ä±, 1962 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de dÃ¼nyaya geldi. Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœnivertsitesi Devlet KonservatuarÄ± Tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun olan TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu, konservatuvar eÄŸitiminden sonra Devlet TiyatrolarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bursa Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan sanatÃ§Ä±, son olarak Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu'da gÃ¶rev yapÄ±yordu. Tiyatro ve sinema Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dublaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da bulunan TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu, Hollywood filmlerinin Ã¶nemli oyuncularÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e dublajlarÄ±nÄ± yaptÄ±. Kurtlar Vadisi Pusu ve Yunus Emre adlÄ± TV dizilerinde de Ã¶nemli karakterleri canlandÄ±rdÄ± TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu, Afife Tiyatro Ã–dÃ¼lleri "En iyi Erkek Oyuncu" ve Avni Dilligil "En Ä°yi Erkek Oyuncu" Ã¶dÃ¼llerine layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Â

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