09:27, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

ABD Kongresinden, kovulan eski FBI BaÅŸkanÄ±'na davet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald TrumpÂ tarafÄ±ndan gÃ¶revine son verilen eski Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) DirektÃ¶rÃ¼Â James Comey'nin, "gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla" ilgili halka aÃ§Ä±k oturumlarda konuÅŸmasÄ± iÃ§in ABD Kongresinden iki ayrÄ± davet aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ABD Senatosunun Ä°stihbarat Komitesi ve Adalet Komitesi, Comey'yi halka aÃ§Ä±k oturumlarda konuÅŸmasÄ± iÃ§in davet etti.

Senato Ä°stihbarat Komitesi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r Richard Burr ile komite Ã¼yesi Demokrat SenatÃ¶r Mark Warner, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Comey'ye, "gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla" ilgili komitede konuÅŸmak Ã¼zere davet mektubu gÃ¶nderdiklerini ve kendisinden olumlu yanÄ±t alacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SenatÃ¶rler, komitenin Comey ile basÄ±n kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmayÄ± istediÄŸini de bildirdi.

Comey, komitenin geÃ§en haftaki kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebini geri Ã§evirmiÅŸ, kamuoyuna aÃ§Ä±k olmasÄ± halinde Senatoya geleceÄŸini belirtmiÅŸti.

COMEY'YE Ä°KÄ°NCÄ° DAVET

Senato Adalet Komitesinin de Comey'yi konuyla ilgili en kÄ±sa zamanda davet edeceÄŸi kaydedildi.

Komitenin Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili alt komitesi Ã¼yesi CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r Lindsey Graham ile Demokrat SenatÃ¶r Sheldon Whitehouse, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmede, Comey'ye davet mektubunu kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Trump, Rusya'nÄ±n ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Comey'nin gÃ¶revine 10 MayÄ±s'ta son vermiÅŸ, bu durum ABD kamuoyundaki Rusya tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirmiÅŸti.

Comey ile ilgili basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamada "Ä°ÅŸini iyi yapmÄ±yordu. Bu kadar basit." ifadesini kullanan Trump, daha sonra Twitter hesabÄ±ndan "Comey, ister CumhuriyetÃ§i isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin gÃ¼venini kaybetmiÅŸti. Ä°ÅŸler normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde herkes bana (bu kararÄ±mdan dolayÄ±) teÅŸekkÃ¼r edecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.