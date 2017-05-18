Kayseri'de eski polislere FETÃ– operasyonu: 20 gÃ¶zaltÄ±

Kayseri'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ eski polislere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenenÂ operasyonda 20 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edilen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â ByLock'u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 24 polis iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince baÅŸlatÄ±lan operasyonda, aralarÄ±nda eski 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu, komiser ve polis memurlarÄ±ndan oluÅŸan 20 zanlÄ± evlerinde yakalandÄ±.
ZanlÄ±larÄ±n evlerinde ele geÃ§irilen dijital materyal ve suÃ§ unsuru oluÅŸturabilecek bazÄ± belgelere el konuldu.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, Kayseri EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Adresinde bulunamayan 4 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Kayseri'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski polislere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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