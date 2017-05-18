09:38, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Fransa'da bir belediye evde Ã¶lmeyi yasakladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n kuzeyinde bulunanÂ Laigneville Belediyesi'nin BaÅŸkanÄ± Christophe Dietrich, Franceinfo televizyon kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, belediyenin evde Ã¶lmeyi yasaklayan bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kararÄ±n sembolik ve anlamlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BeÅŸ bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelik bÃ¶lgede sadece iki doktorun gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Dietrich, son Ã¼Ã§ haftada iki kez Ã¶lÃ¼m ilamÄ± yapmak iÃ§in 4-6 saat doktor beklediklerini anlattÄ±.

Dietrich, bu iki doktorun da yÄ±l sonunda emekli olacaÄŸÄ±na, onlarÄ±n yerine hala bir atama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

KararÄ±n uygulanamaz olduÄŸunu bildiÄŸini ancak amacÄ±nÄ±n doktor aÃ§Ä±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekmek olduÄŸunu vurgulayan Dietrich, "Biliyorum bu karar saÃ§ma ama biz saÃ§ma bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." dedi.