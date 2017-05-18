Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Mir Selim'den aÃ§Ä±klama

Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecekÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, adaylardanÂ Ä°slam Koalisyonu PartisiÂ (Ä°KP) Merkez Åžura BaÅŸkanÄ±Â Mustafa Mir Selim'in, MeÅŸhed kentindeki Ä°mam RÄ±za TÃ¼rbesi ve KÃ¼lliyesi VakfÄ± BaÅŸkanÄ±Â Ä°brahim Reisi lehineÂ seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸiyle ilgiliÂ aÃ§Ä±klamaÂ yalanlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in lider Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK) tarafÄ±ndan belirlenen 6 adaydan muhafazakar siyasetÃ§i Mir Selim'in, Reisi lehine Ã§ekilmesi, Ä°KP'nin resmi internet sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayla duyurulmuÅŸtu.
Yine Ä°KP'nin resmi internet sayfasÄ±ndan Mir Selim'in seÃ§im bÃ¼rosu tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mir Selim'in, parti internet sitesinden yapÄ±lan duyuru dahil seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸiyle ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.
Endonezya'nÄ±n GÃ¼ney Ã‡in Deniziâ€™ndeki Riau AdalarÄ±'nda yapÄ±lan tatbikatta top kendi kendine ateÅŸlendi. Kazada 4 asker Ã¶ldÃ¼.
Ä°ran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, adaylardan Mir Selim'in, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yalanlandÄ±
Fransa'da Laigneville Belediyesi evde Ã¶lmeyi yasakladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "BasÄ±nÄ±n bana son zamanlarda nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±n, Ã§ok eminim ki tarihte hiÃ§bir politikacÄ±ya daha kÃ¶tÃ¼ ve adaletsiz olunmadÄ±" dedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revine son verdiÄŸi eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey, "gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla" ilgili oturumlarda konuÅŸmasÄ± iÃ§in Kongreden iki ayrÄ± davet aldÄ±
Japonya'da geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle faaliyetine son verilen Takahama NÃ¼kleer Santrali'nin 4 nolu reaktÃ¶rÃ¼ yeniden faaliyete geÃ§ti
Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen bÃ¶lgesine vizesiz seyahat etmelerini saÄŸlayacak anlaÅŸma, Strazburg'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
Suriyeli muhaliflerin mÃ¼zakere heyeti ve "Families of Freedom" adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde rejimin cezaevlerinde tuttuÄŸu binlerce mahkumu serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri yaptÄ±
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, Ä°talyaâ€™ya emisyon yÃ¶netmeliklerinden kaynaklÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸi gerekÃ§esiyle yasal sÃ¼reÃ§ baÅŸlatma kararÄ± aldÄ±
Yunanistan'da, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metin kreditÃ¶rlerle ilave kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek iÃ§in 24 saatlik greve gitmesi Ã¼lkede hayatÄ± felÃ§ etti
Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BaÅŸbakan Edouard Philippe'in kurduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti onayladÄ±
Alman Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Nannt, Ä°ncirlik Ã¼ssÃ¼ndeki Alman askerlerinin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili, bugÃ¼n bir teknik ekibin incelemeler yapmak Ã¼zere ÃœrdÃ¼nâ€™e gittiÄŸini ancak KÄ±brÄ±s Rum Kesimiâ€™nin de alternatifler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriye'nin Humus ilinin Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 2 bin 700 kiÅŸilik 10. tahliye kafilesi, Ä°dlib'teki barÄ±nma merkezine yerleÅŸtirildi
ABD'de Wikileaks'e belge sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in casusluktan 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Manning serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Oturum izni olmayan aileler, UluslararasÄ± Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklu ailelere yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kendileri iÃ§in de geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istedi
Maocu isyancÄ±larÄ±n geÃ§en ay paramiliter gÃ¼Ã§lere saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã‡attisgarh eyaletinde dÃ¼zenlenen operasyonda 16 isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.