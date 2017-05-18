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10:13, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
10:01, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Mir Selim'den aÃ§Ä±klama
Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Mir Selim'den aÃ§Ä±klama

Ä°ran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, adaylardan Mir Selim'in, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yalanlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecekÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, adaylardanÂ Ä°slam Koalisyonu PartisiÂ (Ä°KP) Merkez Åžura BaÅŸkanÄ±Â Mustafa Mir Selim'in, MeÅŸhed kentindeki Ä°mam RÄ±za TÃ¼rbesi ve KÃ¼lliyesi VakfÄ± BaÅŸkanÄ±Â Ä°brahim Reisi lehineÂ seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸiyle ilgiliÂ aÃ§Ä±klamaÂ yalanlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in lider Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK) tarafÄ±ndan belirlenen 6 adaydan muhafazakar siyasetÃ§i Mir Selim'in, Reisi lehine Ã§ekilmesi, Ä°KP'nin resmi internet sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayla duyurulmuÅŸtu.

Yine Ä°KP'nin resmi internet sayfasÄ±ndan Mir Selim'in seÃ§im bÃ¼rosu tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mir Selim'in, parti internet sitesinden yapÄ±lan duyuru dahil seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸiyle ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.



Ä°lgili Konular iran Mir Selim
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