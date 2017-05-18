10:15, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun KÄ±brÄ±s diplomasisi





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide ve KKTC adÄ±na mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten Nami ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM Genel Sekreteri'ninÂ KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth EideÂ ve KKTC adÄ±na adÄ±na mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten Ã–zdil Nami ileÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, gÃ¼n iÃ§inde ara bÃ¶lgede yapÄ±lan liderler toplantÄ±sÄ±nÄ±n ertesinde mÃ¼zakere sÃ¼recindeki son durum ele alÄ±ndÄ±. KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lider Nikos Anastasiadis, dÃ¼n KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§erÃ§evesinde ara bÃ¶lgede bulunan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°yi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaÅŸÄ±k 5 saat gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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