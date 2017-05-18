BelÃ§ika'da helal kesimi yasaklayan tasarÄ±ya onay

BelÃ§ika'dakiÂ Valonya ParlamentosuÂ Ã‡evre Komisyonu tarafÄ±ndan Ã¶nerilen ve hayvanlarÄ±nÂ Ä°slami usÃ¼llere gÃ¶re kesilmesini yasaklayan tasarÄ±, Parlamento'nun Genel Kurulu'nda oy Ã§okluÄŸuyla kabul edildi.
Koyun ve sÄ±ÄŸÄ±rlarÄ±n ÅŸoklanmadan kesilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n 1 EylÃ¼l 2019'da uygulanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.
BelÃ§ika'daki MÃ¼slÃ¼man ve Musevi toplumlardan bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶ren ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in Genel Kurul'da onaylanmasÄ± gereken tasarÄ±, toplum liderleri tarafÄ±ndan gÃ¶sterilen tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen kabul edildi.
Oylamada Ã§ekimser oy kullanan BelÃ§ika Ä°ÅŸÃ§i Partisi yetkilileri, MÃ¼slÃ¼man ve Musevi toplumlarÄ±n kaygÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶z ardÄ± edilmesine tepki gÃ¶sterdiklerini ifade etti.
BelÃ§ika'da dÃ¼n sabah saatlerinde BaÅŸbakan Charles Michel ve Adalet BakanÄ± Kevin Guinness Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde tÃ¼m dinlerin temsilcileriyle birlikte "diyalog ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼" anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Deklarasyonun amacÄ± "Ã§ok dinli, hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve herkesin bir arada yaÅŸayabileceÄŸi barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir toplum inÅŸa etmek" olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Adalet BakanÄ± Guinnes yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu toplantÄ±nÄ±n amacÄ±, BelÃ§ika'da dini hayatÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in bir deklarasyon imzalamak ve tÃ¼m dini temsilcilerle yÄ±lda en az iki kere bir araya geleceÄŸimizi teyit etmek." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.
BÃ¶yle bir deklarasyonun imzalandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nde Valonya Parlamentosu'nun dini usÃ¼llere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklayan tasarÄ±yÄ± onaylayarak MÃ¼slÃ¼man ve Musevi toplumlarÄ±n dini adetlerini yerine getirmesini engellemesi dikkati Ã§ekti.
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