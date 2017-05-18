10:26, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Esed rejimi muhabirinin BM'ye giriÅŸine yasak





Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 6. turu dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde muhalefet heyetine hakaret eden, rejimin resmi televizyon kanalÄ± muhabirinin BM akreditasyonu iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BMÂ kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Åžam merkezli, rejimin resmi televizyon kanallarÄ±ndan "El Ekbariye"nin muhabiriÂ Ruba el Hiceli'nin BM'ye giriÅŸi, Ã¶nceki gÃ¼n muhaliflerin mÃ¼zakere heyetine hakaret etmesi Ã¼zerine yasaklandÄ±. Hiceli, dÃ¼n giriÅŸ yapmak istediÄŸi BM ofisine alÄ±nmadÄ±. NasÄ±r el-Hariri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi (MYK) Ã¼yeleri, Ã¶nceki gÃ¼nÂ BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BM'ye geldiÄŸinde, Hiceli, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde heyete hakaret etmiÅŸti. Heyet, Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§tiÄŸi sÄ±rada, BM yetkilileri Hiceli'nin akreditasyon kartÄ±na el koymuÅŸ, muhabiri, polis eÅŸliÄŸinde BM'den Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Hiceli'ninÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ ile defalarca rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.