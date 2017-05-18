10:38, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

AB'den Facebook'a 'WhatsApp' iÃ§in bÃ¼yÃ¼k para cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB), WhatsApp uygulamasÄ±nÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde yanlÄ±ÅŸ ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiler verdiÄŸi iÃ§inÂ Facebookâ€™a 110 milyon avro para cezasÄ± verdi.

AB Komisyonu, Facebook ÅŸirketine WhatsApp'Ä±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bilgilerin yanlÄ±ÅŸ, hatalÄ± ve yanÄ±ltÄ±cÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle para cezasÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Â Facebook, WhatsApp uygulamasÄ±nÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 22 milyar dolara satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket, WhatsAppâ€™Ä± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±ndaÂ AB dÃ¼zenleyici kurumuna kiÅŸisel verileri toplamayacaÄŸÄ±, iki ÅŸirket arasÄ±nda paylaÅŸmayacaÄŸÄ± ve kullanÄ±cÄ± hesaplarÄ±nÄ± birleÅŸtirmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde taahhÃ¼tlerde bulunmuÅŸtu. Ancak, WhatsApp aÄŸustos ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi politika deÄŸiÅŸikliÄŸiyle telefon numaralarÄ±, profil isimleri gibi Ã§eÅŸitli kullanÄ±cÄ± verilerini ana firma Facebook'la paylaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

AB Komisyonu, geÃ§en aylarda Facebook'a 2014 yÄ±lÄ±ndaki birleÅŸme deÄŸerlendirmesi sÃ¼recindeki ilk aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n tersi yÃ¶nde hareket ettiÄŸi ve AB dÃ¼zenlemelerine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle resmi suÃ§lama yÃ¶neltmiÅŸti.

Â Facebook'un AB Komisyonu'na verdiÄŸi yanÄ±tlarÄ±n ve yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n yeterli gÃ¶rÃ¼lmemesiyle ÅŸirkete 110 milyon avro para cezasÄ± uygulanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Avrupa'da faaliyet gÃ¶steren bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli ÅŸirket birleÅŸmeleri veya satÄ±n almalarÄ±nÄ± denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasÄ±nda yer alÄ±yor. AB Komisyonu, bu incelemelerde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.