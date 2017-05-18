AB'den Facebook'a 'WhatsApp' iÃ§in bÃ¼yÃ¼k para cezasÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB), WhatsApp uygulamasÄ±nÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde yanlÄ±ÅŸ ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiler verdiÄŸi iÃ§inÂ Facebookâ€™a 110 milyon avro para cezasÄ± verdi.
AB Komisyonu, Facebook ÅŸirketine WhatsApp'Ä±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bilgilerin yanlÄ±ÅŸ, hatalÄ± ve yanÄ±ltÄ±cÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle para cezasÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Â Facebook, WhatsApp uygulamasÄ±nÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 22 milyar dolara satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket, WhatsAppâ€™Ä± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±ndaÂ AB dÃ¼zenleyici kurumuna kiÅŸisel verileri toplamayacaÄŸÄ±, iki ÅŸirket arasÄ±nda paylaÅŸmayacaÄŸÄ± ve kullanÄ±cÄ± hesaplarÄ±nÄ± birleÅŸtirmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde taahhÃ¼tlerde bulunmuÅŸtu. Ancak, WhatsApp aÄŸustos ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi politika deÄŸiÅŸikliÄŸiyle telefon numaralarÄ±, profil isimleri gibi Ã§eÅŸitli kullanÄ±cÄ± verilerini ana firma Facebook'la paylaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
AB Komisyonu, geÃ§en aylarda Facebook'a 2014 yÄ±lÄ±ndaki birleÅŸme deÄŸerlendirmesi sÃ¼recindeki ilk aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n tersi yÃ¶nde hareket ettiÄŸi ve AB dÃ¼zenlemelerine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle resmi suÃ§lama yÃ¶neltmiÅŸti.
Â Facebook'un AB Komisyonu'na verdiÄŸi yanÄ±tlarÄ±n ve yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n yeterli gÃ¶rÃ¼lmemesiyle ÅŸirkete 110 milyon avro para cezasÄ± uygulanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.
Avrupa'da faaliyet gÃ¶steren bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli ÅŸirket birleÅŸmeleri veya satÄ±n almalarÄ±nÄ± denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasÄ±nda yer alÄ±yor. AB Komisyonu, bu incelemelerde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.
ABD'nin Ã¶nde gelen Ã¼niversitelerinden MIT'den bir doktora Ã¶ÄŸrencisi, sosyal medya kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin talep ettiÄŸi kamuya aÃ§Ä±k belgelere cevap vermemesi nedeniyle CIA'e dava aÃ§tÄ±
Emekliler, maaÅŸlarÄ±nda kesinti Ã¶ngÃ¶ren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Ruanda'da etnik farklÄ±lÄ±klar gerekÃ§e gÃ¶sterilerek yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi 1994'teki kanlÄ± soykÄ±rÄ±mÄ± yaÅŸayanlar artÄ±k sadece RuandalÄ± olarak anÄ±lmayÄ± diliyor
Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cihad, "TerÃ¶ristler Kayyara'dan Ã§ekilirken 18 petrol kuyusunu ateÅŸe verdi. Toplamda 50 kuyunun 34'Ã¼ Ã§alÄ±ÅŸamaz duruma getirildi" dedi
Meksika'da Learjet 25B tipi Ã¶zel bir jetin henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 22 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AB, Facebook'a WhatsApp'Ä±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde hatalÄ± ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgi verdiÄŸi iÃ§in 110 milyon avro para cezasÄ± verdi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 6. turu dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde muhalefet heyetine hakaret eden, rejimin resmi televizyon kanalÄ± muhabirinin BM akreditasyonu iptal edildi
BelÃ§ika'daki Valonya Parlamentosu'nun Genel Kurulu'nda Ä°slami usÃ¼llere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklayan tasarÄ± kabul edildi
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Ä°ran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, adaylardan Mir Selim'in, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yalanlandÄ±
Fransa'da Laigneville Belediyesi evde Ã¶lmeyi yasakladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "BasÄ±nÄ±n bana son zamanlarda nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±n, Ã§ok eminim ki tarihte hiÃ§bir politikacÄ±ya daha kÃ¶tÃ¼ ve adaletsiz olunmadÄ±" dedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revine son verdiÄŸi eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey, "gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla" ilgili oturumlarda konuÅŸmasÄ± iÃ§in Kongreden iki ayrÄ± davet aldÄ±
Japonya'da geÃ§en yÄ±l gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle faaliyetine son verilen Takahama NÃ¼kleer Santrali'nin 4 nolu reaktÃ¶rÃ¼ yeniden faaliyete geÃ§ti