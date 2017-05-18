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11:03, 18 Mayıs 2017 Perşembe

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İşgal güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
Foto: Arşiv

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kenti ile Kefer Kaddum, Silvad, Hazma, Abud, Beyt Avva, Es-Semmu ve El-Arrub beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



İlgili Konular filistin İsrail
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