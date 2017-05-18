TÃ¼ketici gÃ¼veni MayÄ±s ayÄ±nda arttÄ±

TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶reÂ yÃ¼zde 2,1Â arttÄ±.
TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K), mayÄ±s ayÄ±na iliÅŸkin tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃœÄ°K ve TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± iÅŸ birliÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len anket sonuÃ§larÄ±ndan hesaplanan tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 artÄ±ÅŸ kaydetti. Buna gÃ¶re nisanda 71,3 olan endeks deÄŸeri, bu ay 72,8 olarak kayÄ±tlara yansÄ±dÄ±.
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TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 arttÄ±
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TÄ°KA, Bosna Hersek'teki iÃ§ savaÅŸta yÄ±kÄ±lan OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma, medrese, cami, kÃ¶prÃ¼, mevlevihane, tekke, Ã§eÅŸme gibi birÃ§ok eseri restore ederek hizmete aÃ§tÄ±
Bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renleri 27-30 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
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