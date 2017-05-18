11:06, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

TÃ¼ketici gÃ¼veni MayÄ±s ayÄ±nda arttÄ±



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶reÂ yÃ¼zde 2,1Â arttÄ±. TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K), mayÄ±s ayÄ±na iliÅŸkin tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±kladÄ±. TÃœÄ°K ve TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± iÅŸ birliÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len anket sonuÃ§larÄ±ndan hesaplanan tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 artÄ±ÅŸ kaydetti. Buna gÃ¶re nisanda 71,3 olan endeks deÄŸeri, bu ay 72,8 olarak kayÄ±tlara yansÄ±dÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

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