11:19, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

MuÄŸla'da 5 gÃ¼n iÃ§inde ikinci bÃ¼yÃ¼k midibÃ¼s kazasÄ±: 10 yaralÄ±





MuÄŸla'da geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼s kazasÄ±ndan sonra bu kez de Rus turistleri taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 10 turist yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kaza, bugÃ¼n saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda, MuÄŸla- Denizli Karayolu YaylasÃ¶ÄŸÃ¼t Mevkiiâ€™nde meydana geldi. GeÃ§en Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼s kazasÄ±ndan sonra bir kaza daha MuÄŸlaâ€™da endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±.Â Denizli'den MuÄŸla yÃ¶nÃ¼ne giden ve Rus turistleri taÅŸÄ±yanÂ Tuncay GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 45 HD 0924 plakalÄ± midibÃ¼s, MuÄŸla-Denizli karayolu YaylaksÃ¶ÄŸÃ¼t mevkisinde devrildi. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans veÂ AFADÂ ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere gÃ¶re 10 turist yaralandÄ±.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.