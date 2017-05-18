11:23, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Meksika'da Ã¶zel jet dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 Ã¶lÃ¼





Meksika'da Learjet 25B tipi Ã¶zel bir jetin henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meksika'da Ã¶zel birÂ jetin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Toluca UluslararasÄ± HavalimanÄ± yetkilileri,Â Aerotransportes HuitzilinÂ ÅŸirketine aitÂ Learjet 25BÂ tipi Ã¶zel jetin havalandÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Yetkililer, kazada kaptan ve yardÄ±mcÄ± pilotun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. KazanÄ±n baÅŸkent Meksiko'nun 30 kilometre batÄ±sÄ±ndaki havaalanÄ±nÄ±n bitiÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 185 metre uzakta meydana geldiÄŸini ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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