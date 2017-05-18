36 mÃ¼ze bugÃ¼n Ã¼cretsiz gezilebilecek

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â 36 mÃ¼ze,Â 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda bugÃ¼n kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'a kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Avrupa Konseyi, BM EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) ve MilletlerarasÄ± MÃ¼zeler Konseyinin (ICOM) himayesinde Avrupa'da 13'Ã¼ncÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkiye'de ise 12'ncisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" kapsamÄ±nda bugÃ¼n, BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, kapanÄ±ÅŸ saatinden saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz olarak ziyarete aÃ§Ä±k bulundurulacak.
"Amasya MÃ¼zesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri MÃ¼zesi, Ankara Etnografya MÃ¼zesi, Antalya MÃ¼zesi, Alanya MÃ¼zesi, Side MÃ¼zesi, Demre Likya UygarlÄ±klarÄ± MÃ¼zesi, AydÄ±n MÃ¼zesi, Burdur MÃ¼zesi, Ã‡orum MÃ¼zesi, Edirne MÃ¼zesi, Edirne TÃ¼rk-Ä°slam Eserleri MÃ¼zesi, EskiÅŸehir Eti Arkeoloji MÃ¼zesi, Gaziantep Arkeoloji MÃ¼zesi, Gaziantep Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, Hatay Arkeoloji MÃ¼zesi, Ä°stanbul Arkeoloji MÃ¼zeleri, Ä°stanbul Ayasofya MÃ¼zesi, Ä°stanbul TÃ¼rk ve Ä°slam Eserleri MÃ¼zesi, Ä°zmir Arkeoloji MÃ¼zesi, Ä°zmir AtatÃ¼rk MÃ¼zesi, Ä°zmir Efes MÃ¼zesi, Ä°zmir Ã–demiÅŸ MÃ¼zesi, KahramanmaraÅŸ MÃ¼zesi, Kastamonu MÃ¼zesi, Kocaeli MÃ¼zesi, Konya Mevlana MÃ¼zesi, Konya Karatay Ã‡ini Eserler MÃ¼zesi, MuÄŸla Bodrum SualtÄ± Arkeoloji MÃ¼zesi, MuÄŸla Fethiye MÃ¼zesi, MuÄŸla Marmaris MÃ¼zesi, NiÄŸde MÃ¼zesi, Sivas MÃ¼zesi, Sinop MÃ¼zesi, ÅžanlÄ±urfa MÃ¼zesi, ÅžanlÄ±urfa HaleplibahÃ§e Mozaik MÃ¼zesi."
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'un personel ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Kurum Ä°Ã§i Yer DeÄŸiÅŸtirme Suretiyle Atanma KurasÄ± ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 140 vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu vakÄ±flarÄ±n mallarÄ±ndan gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulÃ¼n kiraya verilmesi iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek
MuÄŸla'da geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼s kazasÄ±ndan sonra bu kez de Rus turistleri taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 10 turist yaralandÄ±
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 arttÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide ve KKTC adÄ±na mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten Nami ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kayseri'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski polislere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± ve tiyatro oyuncusu Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti
Hakkari'de PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonda 6 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.
Konya ve Antalya sÄ±nÄ±rÄ±nda, Geyik DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerindeki TaÅŸeli platosunda yer alan EÄŸrigÃ¶l, el deÄŸmemiÅŸ doÄŸasÄ± ve endemik bitkileriyle yaylacÄ±lar, doÄŸa ve fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ile kampÃ§Ä±larÄ± misafir ediyor
TÄ°KA, Bosna Hersek'teki iÃ§ savaÅŸta yÄ±kÄ±lan OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma, medrese, cami, kÃ¶prÃ¼, mevlevihane, tekke, Ã§eÅŸme gibi birÃ§ok eseri restore ederek hizmete aÃ§tÄ±
Bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Belgesel Film Festivali ve YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n gala ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renleri 27-30 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
TBMM tarafÄ±ndan seÃ§ilen 7 Ã¼ye ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§eceÄŸi 4 Ã¼yenin yanÄ± sÄ±ra Adalet BakanÄ±nÄ±n baÅŸkan, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ±nÄ±n da doÄŸal Ã¼ye olacaÄŸÄ± yeni HSK haziranda mesaiye baÅŸlayacak
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Taksim Gezi ParkÄ± ile MaÃ§ka ParkÄ±, Ekolojik Yaya KÃ¶prÃ¼sÃ¼'yle baÄŸlanacak.
FETÃ–/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "Bylock" kullandÄ±klarÄ± belirlenen, ihraÃ§ edilmiÅŸ ve aÃ§Ä±kta olan emniyet mensuplarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 16 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 93 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±