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13:07, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
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11:39, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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36 mÃ¼ze bugÃ¼n Ã¼cretsiz gezilebilecek
36 mÃ¼ze bugÃ¼n Ã¼cretsiz gezilebilecek

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â 36 mÃ¼ze,Â 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda bugÃ¼n kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'a kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Avrupa Konseyi, BM EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) ve MilletlerarasÄ± MÃ¼zeler Konseyinin (ICOM) himayesinde Avrupa'da 13'Ã¼ncÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkiye'de ise 12'ncisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" kapsamÄ±nda bugÃ¼n, BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, kapanÄ±ÅŸ saatinden saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz olarak ziyarete aÃ§Ä±k bulundurulacak.

Etkinlik kapsamÄ±nda Ã¼cretsiz gezilebilecek mÃ¼zeler ÅŸunlar:

"Amasya MÃ¼zesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri MÃ¼zesi, Ankara Etnografya MÃ¼zesi, Antalya MÃ¼zesi, Alanya MÃ¼zesi, Side MÃ¼zesi, Demre Likya UygarlÄ±klarÄ± MÃ¼zesi, AydÄ±n MÃ¼zesi, Burdur MÃ¼zesi, Ã‡orum MÃ¼zesi, Edirne MÃ¼zesi, Edirne TÃ¼rk-Ä°slam Eserleri MÃ¼zesi, EskiÅŸehir Eti Arkeoloji MÃ¼zesi, Gaziantep Arkeoloji MÃ¼zesi, Gaziantep Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, Hatay Arkeoloji MÃ¼zesi, Ä°stanbul Arkeoloji MÃ¼zeleri, Ä°stanbul Ayasofya MÃ¼zesi, Ä°stanbul TÃ¼rk ve Ä°slam Eserleri MÃ¼zesi, Ä°zmir Arkeoloji MÃ¼zesi, Ä°zmir AtatÃ¼rk MÃ¼zesi, Ä°zmir Efes MÃ¼zesi, Ä°zmir Ã–demiÅŸ MÃ¼zesi, KahramanmaraÅŸ MÃ¼zesi, Kastamonu MÃ¼zesi, Kocaeli MÃ¼zesi, Konya Mevlana MÃ¼zesi, Konya Karatay Ã‡ini Eserler MÃ¼zesi, MuÄŸla Bodrum SualtÄ± Arkeoloji MÃ¼zesi, MuÄŸla Fethiye MÃ¼zesi, MuÄŸla Marmaris MÃ¼zesi, NiÄŸde MÃ¼zesi, Sivas MÃ¼zesi, Sinop MÃ¼zesi, ÅžanlÄ±urfa MÃ¼zesi, ÅžanlÄ±urfa HaleplibahÃ§e Mozaik MÃ¼zesi."



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