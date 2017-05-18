11:44, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

VakÄ±flar FETÃ–'nÃ¼n bin 512 gayrimenkulÃ¼ iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ertem,Â FETÃ–Â ile baÄŸÄ± bulunduÄŸu saptandÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ kapatÄ±lan vakÄ±flarÂ ve bu vakÄ±flarÄ±n mal varlÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi verdi.Â

FETÃ– ile mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde kapatÄ±lan vakÄ±flarÄ±n gÃ¼ncel sayÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸan Ertem,"HalihazÄ±rda 667 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle 122, 689 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile de 18 olmak Ã¼zere toplam 140 vakÄ±f kapatÄ±ldÄ±." dedi.

Ertem, FETÃ– ile iliÅŸkili olduÄŸu tespit edilen ve bu nedenle kapatÄ±lan kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ mal varlÄ±ÄŸÄ±, alacak ve haklarÄ±nÄ±n belge ve evrak ilgisine gÃ¶re Hazine veya VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne devredildiÄŸini anÄ±msattÄ±.

FETÃ–'NÃœN BÄ°N 512 GAYRÄ°MENKULÃœ Ä°Ã‡Ä°N Ä°HALE

Ertem, kapatÄ±lan vakÄ±flarÄ±n mal varlÄ±klarÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda ÅŸu bilgileri verdi:Â

"Bin 512 adet gelir getirici mahiyette yani akar nitelikli taÅŸÄ±nmaz Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze intikal etti. AyrÄ±ca 88 okul Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ti. 230-240 civarÄ±nda yurt var. 19 Kur'an kursu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§ti. AynÄ± zamanda benzer amaÃ§lÄ± vakÄ±flara da tahsisler gerÃ§ekleÅŸtirildi. HayÄ±r amaÃ§lÄ± olanlarÄ±n tamamÄ±nÄ± tahsis ettik. Akar nitelikli olanlarÄ±n da ihalesine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z ve kiraya vereceÄŸiz. BÃ¶ylece kira elde edilecek."

VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce FETÃ– ile iliÅŸkili olduÄŸu tespit edilen ve bu nedenle kapatÄ±lan vakÄ±flarÄ±n gelir getirici mahiyette olan taÅŸÄ±nmazlarÄ±ndan elde edilecek kira gelirleri, dezavantajlÄ± vatandaÅŸlar iÃ§in eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve sosyal yardÄ±m uygulamalarÄ± gibi hayÄ±r iÅŸlerinde kullanÄ±lacak.