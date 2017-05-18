11:41, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

DEAÅž'Ä±n Irak'taki petrol sektÃ¶rÃ¼ne zararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ AsÄ±m Cihad, DEAÅž'Ä±n Ã¼lkedeki petrol sektÃ¶rÃ¼ne vermiÅŸ olduÄŸu zararÄ±n milyar dolarlarÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n bitmesi halinde bÃ¼yÃ¼k tablonun ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cihad, AA muhabirine DEAÅž'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¼lkedeki petrol sektÃ¶rÃ¼ne verdiÄŸi zarar ve bunun Ã¼lke ekonomisi Ã¼zerindeki etkisi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

DEAÅž'Ä±n 10 Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geÃ§irmesiyle birlikte kentin gÃ¼neyindeki Kayyara kasabasÄ±ndaki Ã¶nemli petrol kuyularÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n denetimine geÃ§tiÄŸini belirten Cihad, Irak'Ä±n buradaki mali zararÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

Kayyara'da DEAÅž Ã¶ncesi toplamda 50 kuyudan petrol Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Cihad, "TerÃ¶ristler Kayyara'dan Ã§ekilirken 18 petrol kuyusunu ateÅŸe verdi. Toplamda 50 kuyunun 34'Ã¼ Ã§alÄ±ÅŸamaz duruma getirildi." bilgisini verdi.

"Ã–rgÃ¼tÃ¼n ateÅŸe verdiÄŸi 18 kuyunun tamamÄ± aylarca sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalardan sonra sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lebildi." diyen Cihad, "Ancak yangÄ±ndan dolayÄ± Ã§evrede bÃ¼yÃ¼k bir kirlilik meydana geldi." dedi.

Irak'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana DEAÅž ile mÃ¼cadele ettiÄŸini hatÄ±rlatan Cihad, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n petrol sektÃ¶rÃ¼ne verdiÄŸi zararÄ±n tam tespitinin yapÄ±labilmesi iÃ§in Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamen bitmesini beklediklerini sÃ¶yledi.

Cihad, "DEAÅž'Ä±n Irak petrol sektÃ¶rÃ¼ne verdiÄŸi zarar milyar dolarlara ulaÅŸÄ±yor. Ã‡atÄ±ÅŸmalar bittiÄŸi zaman bÃ¼yÃ¼k tablo ortaya Ã§Ä±kacak." diye konuÅŸtu.

Irak ekonomisinin ana damarlarÄ±ndan olan KerkÃ¼k-Ceyhan petrol boru hattÄ±nÄ±n da, DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±ndan nasibini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Cihad, boru hatlarÄ±na yapÄ±lan sabotajlardan dolayÄ± Irak'Ä±n gÃ¼nlÃ¼k petrol ihracatÄ±nda ortalama 250 ila 400 bin varil arasÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nya petrol sektÃ¶rÃ¼nde Irak'Ä±n Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Cihad, OPEC ile varÄ±lan anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalarak Ã¼lkenin gÃ¼ney ve orta kesimlerindeki petrol kuyularÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3 milyon 200 bin varilin ihraÃ§ edildiÄŸini kaydetti.

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