11:51, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

RuandalÄ±lar artÄ±k 'tek millet olarak anÄ±lmak' istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ruanda'da 1994'teki kanlÄ±Â soykÄ±rÄ±mdan saÄŸ kurtulan ancak yakÄ±nlarÄ± katledilenler, artÄ±k Tutsi veya HutuÂ ÅŸeklinde deÄŸil "RuandalÄ±lar" olarak anÄ±lmak istiyor.

YaklaÅŸÄ±k 250 bin soykÄ±rÄ±m kurbanÄ±nÄ±n gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olduÄŸuÂ Gisozi Kigali SoykÄ±rÄ±m AnÄ±tÄ±'na gelen RuandalÄ±lar gÃ¶z yaÅŸlarÄ± iÃ§inde kaybettikleri yakÄ±nlarÄ± ve aynÄ± acÄ±larÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in dua ediyor.

SoykÄ±rÄ±m esnasÄ±nda 4 yaÅŸÄ±nda olan ve saklanarak hayatta kalan Aime Kwizera (27) da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±nÄ± ziyaret eden AA muhabirine anlattÄ±.

Kwizera, annesini, babasÄ±nÄ± ve aÄŸabeyini kaybettiÄŸi soykÄ±rÄ±m gecesini unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Her ÅŸeyin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 7 Nisan 1994 tarihini hatÄ±rlÄ±yorum. Annem ve babam evde saklanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ama baÅŸaramamÄ±ÅŸlardÄ±. SoykÄ±rÄ±mcÄ±lar gece gelip annemi, babamÄ± ve aÄŸabeyimi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Bir daha dÃ¶nmediler. Hepsi de Ã¶ldÃ¼." dedi.

SoykÄ±rÄ±m gecesi saklandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan fark edilmediÄŸini sÃ¶yleyen Kwizera, bunun bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olduÄŸunu dile getirdi.

"BM HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY YAPMADI, SADECE SEYRETTÄ°"

Kwizera, annesiz ve babasÄ±z bÃ¼yÃ¼menin Ã§ok acÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Hep bu acÄ±yla yaÅŸadÄ±m fakat ÅŸimdi bu acÄ±larÄ± arkamda bÄ±rakÄ±p geleceÄŸe bakmak istiyorum." ifadesini kullandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) baÅŸta olmak Ã¼zere uluslararasÄ± toplumun da soykÄ±rÄ±m da Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸeni yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Kwizera, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SoykÄ±rÄ±m yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda BM barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ buradaydÄ±. Hepimiz bizi koruyacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk. Fakat, Ruanda'da bizi korumayÄ± baÅŸaramadÄ±lar. Bu, bizim uluslararasÄ± topluma bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±zÄ± oldukÃ§a deÄŸiÅŸtirdi. BM hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±, sadece seyretti. Bu bizim acÄ±mÄ±zÄ± ikiye katladÄ±. Bizi koruyabilirlerdi ama bunu yapmak istemediler. Belki baÅŸka menfaatleri vardÄ±. Her ÅŸekilde kurbanlarÄ± korumalarÄ± gerekiyordu ama bunu yapmadÄ±lar."

Kwizera, artÄ±k acÄ±larÄ± geride bÄ±rakmak istediklerini ve geleceÄŸe umutla baktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ruanda, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi birÃ§ok ÅŸeyi baÅŸardÄ±. ArtÄ±k geÃ§miÅŸi unutup, RuandalÄ±lar olarak yaÅŸamalÄ±yÄ±z. Tutsi veya Hutu ÅŸeklinde anÄ±lmak istemiyoruz." deÄŸerlendirmelerinde bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUM OLAYLARI DOÄžRU BÄ°LMÄ°YOR"

ABD'de okuyan Kigalili 21 yaÅŸÄ±ndaki Raissa Muvunyi de uluslararasÄ± toplumun Ruanda'daki soykÄ±rÄ±m hakkÄ±nda doÄŸru bilgi sahibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

AA muhabirine konuÅŸan Muvunyi, "UluslararasÄ± toplum soykÄ±rÄ±m hakkÄ±nda doÄŸrularÄ± bilmek zorunda. ABD'de okuma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸum iÃ§in ÅŸanslÄ±ydÄ±m. Ama orada insanlarÄ±n soykÄ±rÄ±mÄ±n gerÃ§ek nedenlerinden habersiz olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Bu gerÃ§ekten canÄ±mÄ± incitiyor. Ä°nsanlar 1 milyon RuandalÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ soykÄ±rÄ±mÄ± tanÄ±mak zorunda. Bunun tekrarlanmamasÄ± iÃ§in parlak bir gelecek kurmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Annesi, babasÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k erkek kardeÅŸinin soykÄ±rÄ±mdan saÄŸ kurtulduÄŸunu anlatan Muvunyi, iki amcasÄ±, halasÄ± ve kuzeninin ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Kigali SoykÄ±rÄ±m AnÄ±tÄ±'na yakÄ±nlarÄ±nÄ±n mezarÄ±nÄ± ziyaret etmeye geldiÄŸini dile getiren Muvunyi, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"SoykÄ±rÄ±m gerÃ§eÄŸi, geÃ§miÅŸe bakÄ±p bu Ã¼lkede bize kimlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. KurbanlarÄ±n temel haklarÄ±ndan yoksun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor. GeleceÄŸimiz iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nmemizi, acÄ±larÄ±mÄ±zÄ± sarmamÄ±z gerektiÄŸini ve hayatÄ±mÄ±zÄ± ona gÃ¶re ÅŸekillendirmemiz gerektiÄŸini Ã¶ÄŸretiyor."

Muvunyi, Ruanda'nÄ±n soykÄ±rÄ±mdan 23 yÄ±l sonra geldiÄŸi noktadan memnun olduÄŸunu ifade ederek, "Umudunuz olduÄŸu zaman parlak bir gelecek kurabileceÄŸinize inanÄ±yorum. Åžimdi bÃ¼tÃ¼n RuandalÄ±larÄ±n da yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaten umutlu olmak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ruanda'da 1994'te dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Juvenal Habyarimana uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuÅŸ ve Ä°stihbarat Åžefi Pascal Simbikangwa, azÄ±nlÄ±ktaki Tutsilere karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± baÅŸlatan gruplarÄ±n baÅŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Ruanda'da hÃ¼kÃ¼met verilerine gÃ¶re, 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Â