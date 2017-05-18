12:28, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bin 555 personel alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bin 555 personelin atanmasÄ± ile ilgili yerlerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¶netim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ internet adresinden ilan edileceÄŸi ve sÃ¶z konusu kuranÄ±n, 9 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ noter huzurunda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, kura ile 6 biyolog, 5 Ã§ocuk geliÅŸimcisi, 2 dil ve konuÅŸma terapisti, 27 diyetisyen, 118 ebe, 25 fizyoterapist, 825 hemÅŸire, bir iÅŸ ve uÄŸraÅŸ terapisti, 11 laborant, bir odiyolog, bir perfÃ¼zyonist, 11 psikolog, 4 saÄŸlÄ±k fizikÃ§isi, 278 saÄŸlÄ±k memuru, 193 saÄŸlÄ±k teknikeri, 20 saÄŸlÄ±k teknisyeni, 18 sosyal Ã§alÄ±ÅŸmacÄ±, 5 diÅŸ protez teknisyeni ve 4 tÄ±bbi teknolog olmak Ã¼zere toplam bin 555 personelin atanacaÄŸÄ± belirtildi.