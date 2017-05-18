12:37, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Yunanistan'da emeklilerden kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri





Emekliler, maaÅŸlarÄ±nda kesinti Ã¶ngÃ¶ren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da emekliler, mecliste oylanmasÄ± beklenen ve emeklilik maaÅŸlarÄ±nda kesinti iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti. Ã‡eÅŸitli sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸkent Atina'daki Kotzia MeydanÄ±'nda toplanan emekliler, yaÄŸan yaÄŸmura raÄŸmen parlamento binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Kemer sÄ±kma Ã¶nlemleri ve hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ±na karÅŸÄ± sloganlar atan gÃ¶stericiler, "Sizlere cevabÄ±mÄ±z ayaklanma ve mÃ¼cadeledir" yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±. Emekliler, sendikalarÄ±n yeni anlaÅŸmanÄ±n parlamentoda oylanmasÄ± beklenen akÅŸam saatlerinde de Sintagma MeydanÄ±'nda toplu gÃ¶steriye katÄ±lacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. TasarÄ± yaklaÅŸÄ±k 4,9 milyar avro tasarruf saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler iÃ§eriyor. Â

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