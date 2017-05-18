GÃ¼ncelleme: 12:42, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

MIT Ã¶ÄŸrencisinden CIA'ye dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ã¶nde gelen Ã¼niversitelerindenÂ Massachusetts Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden (MIT)Â bir doktora Ã¶ÄŸrencisinin, sosyal medya kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin talep ettiÄŸi kamuya aÃ§Ä±k belgelere cevap vermediÄŸi iÃ§in ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±na (CIA) dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

MIT Ã¶ÄŸrencisi Amy Johnson, federal mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda, CIAâ€™den 2015 yÄ±lÄ±nda, enformasyon Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kanunu uyarÄ±nca, araÅŸtÄ±rma amaÃ§lÄ± olarak bilgi talep ettiÄŸini ve kurumun kendisine hiÃ§bir zaman dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CIA, 2014'te Twitter'a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, "Bunun ilk mesajÄ±mÄ±z olduÄŸunu ne inkar ne de teyit edebiliriz" ÅŸeklinde mizahi bir mesaj paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kurumlarÄ±n sosyal medya kullanÄ±mÄ±nÄ± inceleyen Johnson, CIA gibi Ã¶nemli gÃ¶revleri olan federal bir kuruluÅŸun kamuyla iletiÅŸiminde mizah kullanmasÄ±nÄ±n sÄ±k rastlanan bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken Ã¶nemli bir konu olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.Â