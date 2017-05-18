13:04, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Myanmar'da 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼mana gÃ¶zaltÄ±





Myanmar-Tayland sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§erek daha sonra da Malezya'ya kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar'Ä±n Yangon kentinde, Arakan (Rakhine) eyaletinden kaÃ§an 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n (Rohingya) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Polis yetkilisi Win Naing yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan Yangon'a getirilen ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Aung Mingalar OtobanÄ±'ndaki otobÃ¼s duraÄŸÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durakta kendilerini Ã¶nce Myanmar-Tayland sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§irecek daha sonra da Malezya'ya gÃ¶tÃ¼recek insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ± beklediÄŸini aktaran Win Naing, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bu 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n "yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ yapma" suÃ§undan ceza alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Win Naing, gÃ¶zaltÄ±ndakilerin insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in kendileriyle iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydetti. Tayland'Ä±n gÃ¼neyindeki Songkhla eyaletinde 2015'te insan tacirleri tarafÄ±ndan kurulan gizli kamplarda 32 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n cesedinin bulunmasÄ±yla GÃ¼neydoÄŸu Asya'daki gÃ¶Ã§menlerin dramÄ± dÃ¼nya gÃ¼ndemine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar ve BangladeÅŸlilerden oluÅŸan gÃ¶Ã§menlerin, insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±k denizde teknelerde Ã¶lÃ¼me terk edildiÄŸi belirlenmiÅŸti. ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARIN DURUMU Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar, RohingyalarÄ±n dramÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti. Olaylarda Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, yÃ¼zlerce ev ve iÅŸ yeri ateÅŸe verilmiÅŸ, ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle binlerce kiÅŸi bÃ¶lgeyi terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±nÄ± kaybeden ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar "devletsiz" sayÄ±lÄ±yor. BM tarafÄ±ndan "eziyet gÃ¶ren dini azÄ±nlÄ±k" olarak

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