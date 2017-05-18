Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, bugün ülkenin batı kesimlerinde görülecek yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra batı kesimlerde etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa ile İzmir Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Burdur, Isparta, Balıkesir'in güneyi ile Eskişehir'in güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
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Ülkenin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
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