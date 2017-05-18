Chibok kÄ±zlarÄ±ndan biri Boko Haram'dan kaÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nijerya'da 3 yÄ±l Ã¶nce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram tarafÄ±ndan Chibok'taki yatÄ±lÄ± okuldan kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±zlardan birinin daha kurtulduÄŸu bildirildi.
Nijerya Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yemi Osinbajo, Boko Haram'Ä±n Chibok bÃ¶lgesindeki okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan birinin Ã¶rgÃ¼tten kurtularak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borno eyaletine baÄŸlÄ± Chibok kentindeki yatÄ±lÄ± okula Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce baskÄ±n yapan Boko Haram militanlarÄ± 276 kÄ±zÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã¶ÄŸrencilerden 57'si Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ ancak 219'undan haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri bir sÃ¼re sonra kÄ±zlardan 23'Ã¼nÃ¼ kurtarmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–rgÃ¼t, rehin tuttuÄŸu 82 kÄ±zÄ±, beÅŸ Boko Haram Ã¼yesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§en hafta serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutuluyor.
Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi
Chibok'taki okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±
Myanmar-Tayland sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§erek daha sonra da Malezya'ya kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ABD'nin Ã¶nde gelen Ã¼niversitelerinden MIT'den bir doktora Ã¶ÄŸrencisi, sosyal medya kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin talep ettiÄŸi kamuya aÃ§Ä±k belgelere cevap vermemesi nedeniyle CIA'e dava aÃ§tÄ±
Emekliler, maaÅŸlarÄ±nda kesinti Ã¶ngÃ¶ren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Ruanda'da etnik farklÄ±lÄ±klar gerekÃ§e gÃ¶sterilerek yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi 1994'teki kanlÄ± soykÄ±rÄ±mÄ± yaÅŸayanlar artÄ±k sadece RuandalÄ± olarak anÄ±lmayÄ± diliyor
Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cihad, "TerÃ¶ristler Kayyara'dan Ã§ekilirken 18 petrol kuyusunu ateÅŸe verdi. Toplamda 50 kuyunun 34'Ã¼ Ã§alÄ±ÅŸamaz duruma getirildi" dedi
Meksika'da Learjet 25B tipi Ã¶zel bir jetin henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 22 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AB, Facebook'a WhatsApp'Ä±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde hatalÄ± ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgi verdiÄŸi iÃ§in 110 milyon avro para cezasÄ± verdi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 6. turu dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde muhalefet heyetine hakaret eden, rejimin resmi televizyon kanalÄ± muhabirinin BM akreditasyonu iptal edildi