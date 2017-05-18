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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:44, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
Afrika
13:38, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Chibok kÄ±zlarÄ±ndan biri Boko Haram'dan kaÃ§tÄ±
Chibok kÄ±zlarÄ±ndan biri Boko Haram'dan kaÃ§tÄ±

Chibok'taki okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da 3 yÄ±l Ã¶nce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram tarafÄ±ndan Chibok'taki yatÄ±lÄ± okuldan kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±zlardan birinin daha kurtulduÄŸu bildirildi.

Nijerya Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yemi Osinbajo, Boko Haram'Ä±n Chibok bÃ¶lgesindeki okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan birinin Ã¶rgÃ¼tten kurtularak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borno eyaletine baÄŸlÄ± Chibok kentindeki yatÄ±lÄ± okula Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce baskÄ±n yapan Boko Haram militanlarÄ± 276 kÄ±zÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã¶ÄŸrencilerden 57'si Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ ancak 219'undan haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri bir sÃ¼re sonra kÄ±zlardan 23'Ã¼nÃ¼ kurtarmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–rgÃ¼t, rehin tuttuÄŸu 82 kÄ±zÄ±, beÅŸ Boko Haram Ã¼yesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§en hafta serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutuluyor.



Ä°lgili Konular nijerya boko haram Chibok kÄ±zlarÄ±
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