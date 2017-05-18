13:54, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Yemen'deki GÃ¼ney Hareketi'nin "siyasi geÃ§iÅŸ konseyi" ilanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin "siyasi geÃ§iÅŸ konseyi" ilanÄ±, iki yÄ±ldan uzun sÃ¼redir Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olan Ã¼lkede yeni bir Ã§ekiÅŸme alanÄ± oluÅŸtururken, uzmanlara gÃ¶re iÅŸin iÃ§inde yine bÃ¶lgesel hesaplar var.

GÃ¼ney Hareketi, Husilerden geri alÄ±nan gÃ¼neydeki bÃ¶lgelerin idaresi iÃ§in geÃ§en hafta eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi liderliÄŸinde "siyasi geÃ§iÅŸ konseyi" kurulduÄŸunu duyurdu. Zubeydi, nisan sonunda CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi tarafÄ±ndan valilik gÃ¶revinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Konuyu, gÃ¼ney halkÄ±nÄ±n sembollerinden sayÄ±lan Aden Valisi'nin gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±na "doÄŸal tepki" olarak yorumlayanlar olsa da siyasi uzmanlarÄ±n genel kanaati GÃ¼ney Hareketi'nin hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± bÃ¶yle bir adÄ±m atmaya cesaret edemeyeceÄŸi ve arkalarÄ±nda bir dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde.

BAE Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° Ä°DDÄ°ALAR

Nobel BarÄ±ÅŸ Ã¶dÃ¼lÃ¼ sahibi Yemenli aktivist TevekkÃ¼l Kerman'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± uzmanlar, gÃ¼neydeki geliÅŸmelerden BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tutuyor. BAE yÃ¶netimini Husilerden kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgelerde yeni bir Ã§atÄ±ÅŸma ortamÄ± oluÅŸturmakla suÃ§layan bu uzmanlara gÃ¶re siyasi geÃ§iÅŸ konseyine katÄ±lan Ã§oÄŸu kiÅŸinin BAE ile sÄ±kÄ± iliÅŸkileri bulunuyor.

AA muhabirine konuÅŸan araÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Faysal el-Muceydi de siyasi geÃ§iÅŸ konseyi ilanÄ±nÄ± sadece Zubeydi'nin gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±na tepki olarak gÃ¶rmenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar anlÄ±k ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ, daha Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. AyrÄ±ca, Suudi Arabistan, KÃ¶rfez Ã¼lkeleri ve Arap BirliÄŸi'nin Yemen konusundaki duruÅŸlarÄ± Ã§atÄ±ÅŸsa da iÃ§lerinde bu yeni oluÅŸumun gerÃ§ekleÅŸmesini isteyenler var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"KÃ¶rfez Ã¼lkelerinin Yemen'in bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ destekleyen son bildirisi Suudi tutumunun yansÄ±masÄ±dÄ±r ve meÅŸruiyeti aÅŸan Ã§aÄŸrÄ±larÄ±n reddedildiÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymaktadÄ±r." diyen Muceydi, BAE'nin Yemen'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da esasÄ±nda bu meÅŸruiyetle iliÅŸkili olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

EN Ã‡OK FAYDALANANLAR HUSÄ°LER VE Ä°RAN OLACAK

Muceydi, GÃ¼ney Hareketi'nin siyasi geÃ§iÅŸ konseyi ilanÄ±nÄ±, Arap Koalisyonu gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde etkileyecek "tehlikeli bir hareket" olarak nitelerken, "Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r." yorumunu yaptÄ±.

Siyasi uzman Ahmed ez-Zerka da siyasi geÃ§iÅŸ konseyinin kurulmasÄ±nÄ±n, Aden Valisi Zubeydi'nin gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±yla iyice su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan sahadaki Ã§ekiÅŸme halkalarÄ±ndan biri olduÄŸunu ifade etti.

Zerka, "Konseyin kurulmasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Hadi ile Aden'deki BAE'ye yakÄ±n gruplarÄ±n arasÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã§Ä±kmaza girdiÄŸinin delilidir. Bunun en bÃ¼yÃ¼k sebebi ise BAE'nin Yemen'in sahil ÅŸeridine sahip olmayÄ± istemesidir." dedi.

Aden'de geÃ§en iki yÄ±l zarfÄ±nda yaÅŸanan olaylara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu niyetin aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼leceÄŸini belirten Zerka, bÃ¶lgede doÄŸrudan BAE ile irtibatlÄ± askeri birlikler ve gÃ¼venlik organlarÄ± oluÅŸturulduÄŸuna iÅŸaret etti.

DIÅž BAÄžLANTI Ä°DDÄ°ALARINA YALANLAMA

GÃ¼ney Hareketi, siyasi uzmanlarÄ±n bu deÄŸerlendirmelerine karÅŸÄ±n, dÄ±ÅŸ baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± reddediyor.

Siyasi geÃ§iÅŸ konseyine baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atanan Hani bin Berik, konseyi kimseden izin almadan kendi iradeleriyle kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Eski Devlet BakanÄ± Berik, CumhurbaÅŸkanÄ± Hadi'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aynÄ± kararnameyle Zubeydi ile birlikte nisan sonunda gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN Ä°LE BAE ARASINDA ANLAÅžMAZLIK Ä°DDÄ°ALARI

BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Enver KarkaÅŸ, kendilerine yakÄ±n bu iki ismin azledilmesine "GerÃ§ek problem, kiÅŸisel, ailevi ve partisel Ã§Ä±karÄ±n, vatanÄ±n menfaatinin Ã¼zerinde tutulmasÄ±dÄ±r." ifadeleriyle tepki gÃ¶stermiÅŸti.

DeÄŸiÅŸikliklerle ilgili kararnameden iki gÃ¼n sonra Suudi Arabistan yÃ¶netimi, Hadi'yi Cidde'de aÄŸÄ±rlayarak Yemen hÃ¼kÃ¼metine daimi desteÄŸini yineleyince, KarkaÅŸ bu kez Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen konusundaki tutumunun net ve uyumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n tavrÄ± ile BAE'nin konuya iliÅŸkin ilk tepkisi, iki Ã¼lke arasÄ±nda Yemen konusunda anlaÅŸmazlÄ±k Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirmiÅŸti.

Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Ä°ran destekli Husiler, EylÃ¼l 2014'ten beri baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Arap Koalisyonu gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± savaÅŸta meÅŸru Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.