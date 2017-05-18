Stoltenberg'ten Almanya-TÃ¼rkiye gerginliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±nda Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne iliÅŸkin anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki bir sorun olduÄŸunu ve NATO'nun faaliyetlerini etkilemediÄŸini belirtti.
Stoltenberg, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AB Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi gazetecilere aÃ§Ä±klamalara bulundu. Gelecek hafta NATO mÃ¼ttefiklerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bir zirve yapÄ±lacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Stoltenberg, liderlerin gÃ¼ndeminde ABD'nin talep ettiÄŸi savunma harcamalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bir soru Ã¼zerinde ittifak iÃ§inde NATO'nun DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyona resmen katÄ±lÄ±p katÄ±lmamasÄ± konusunun tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Stoltenberg, "Bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸ deÄŸil, tartÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Benim iÃ§in Ã¶nemli olan, NATO'nun koalisyona erken uyarÄ± ve gÃ¶zlem uÃ§aklarÄ± (AWACS) ve eÄŸitimlerle destek saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesidir." dedi.
"Ã‡ATIÅžMALARA GÄ°RME TALEBÄ° YOK"
NATO'nun koalisyona katÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalara girmesi anlamÄ±na gelmediÄŸini kaydeden Stoltenberg, "Bu konuda bir talep yok. NATO'nun Suriye ya da Irak'ta Ã§atÄ±ÅŸmalara girmesini kimse istemiyor. DolaysÄ±yla NATO'nun Ã§atÄ±ÅŸmaya girmesi konu dÄ±ÅŸÄ±." diye konuÅŸtu. TÃ¼m NATO mÃ¼ttefiklerinin zaten koalisyon Ã¼yesi olduÄŸuna dikkat Ã§eken Stoltenberg, tartÄ±ÅŸmalara devam edip karar verilmesi gerektiÄŸini ifade etti.
"Ä°STÄ°HBARAT PAYLAÅžIMINDA TÃœM MÃœTTEFÄ°KLERE GÃœVENÄ°YORUM"
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya ile istihbarat paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine NATO Genel Sekreteri ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"NATO iÃ§inde istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± konusundaki iÅŸ birliÄŸinden bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyuyorum. TÃ¼m mÃ¼ttefiklere gÃ¼veniyorum ve kesinlikle onlarÄ±n istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± ve bunlarÄ± idare etmeyi iyi ÅŸekilde yapacaklarÄ±ndan eminim. Bunun bÃ¶yle olduÄŸunu Ã§ok uzun yÄ±llardÄ±r gÃ¶rÃ¼yoruz."
Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesine iliÅŸkin soru Ã¼zerine Stoltenberg, "NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun." dedi. YaklaÅŸÄ±k bir sene Ã¶nce bezer bir durum olduÄŸunu ancak sonradan bunun Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Stoltenberg, "Bu kez de Ã¶yle olmasÄ±nÄ± umut ediyorum. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki bir konu bu." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
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Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi
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