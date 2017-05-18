Trump, FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶rt isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Yemen'deki GÃ¼ney Hareketi'nin "siyasi geÃ§iÅŸ konseyi" ilanÄ±

AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi