15:17, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Ukrayna, KÄ±rÄ±m'Ä±n geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko,Â Rusya'nÄ±n iÅŸgali altÄ±ndakiÂ KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ± konusunda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajda, KÄ±rÄ±m topraklarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±n kontrolÃ¼ altÄ±nda dev bir askeri Ã¼sse dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ukrayna devletinin bu duruma karÅŸÄ± barÄ±ÅŸÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve demokrasiyi koruyan pozisyonunu sÃ¼rdÃ¼receÄŸine dikkati Ã§eken PoroÅŸenko, "Biz iÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z. KÄ±rÄ±m, Ukrayna'nÄ±n kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z parÃ§asÄ±ydÄ± ve Ã¶yle olmaya devam edecek." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya tarafÄ±ndan ilhakÄ±nÄ± dÃ¼nyada Ã¶nde gelen demokratik Ã¼lkelerin kabul etmediÄŸini hatÄ±rlatan PoroÅŸenko, Rus saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve egemenliÄŸini destekleyen bu tavra bÃ¼yÃ¼k deÄŸer verdiklerini vurguladÄ±.

KÄ±rÄ±m'Ä±n geri verilmesi iÃ§in uluslararasÄ± baskÄ± yoluyla iÅŸgalcilere yaptÄ±rÄ±m ve yargÄ± sÃ¼reci uygulayan ortaklarÄ±na teÅŸekkÃ¼r eden PoroÅŸenko, Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸine (AB) vizesiz seyahat etmesine olanak saÄŸlayan kararÄ±n da KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgalden kurtarÄ±lmasÄ± hususunda yeni imkanlar doÄŸurduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir Groysman da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n 1944'te Stalin rejimi tarafÄ±ndan sÃ¼rgÃ¼n edilmesinde acÄ± olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN KIRIM TATAR KARDEÅžLERÄ°MÄ°ZÄ° YALNIZ BIRAKMAYACAÄžIZ"

KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼ soykÄ±rÄ±m olarak kabul ettiklerini anÄ±msatan Groysman, bu acÄ±larÄ±n UkraynalÄ±larÄ±n ulusal hafÄ±zasÄ±nda yer ettiÄŸini belirtti. Groysman, nesiller boyu toplumsal hafÄ±zada kalacak bu sonsuz acÄ±nÄ±n, baÅŸta olmak Ã¼zere sosyal ve ekonomik geliÅŸmeleri bile etkileyeceÄŸini ifade etti.

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n yeni bir felaket ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§eken Groysman, iÅŸgal altÄ±ndaki yarÄ±madada baskÄ± ve zulmÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta sÃ¼rgÃ¼n kurbanlarÄ±nÄ±n anÄ±lmasÄ±na bile izin verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Groysman ayrÄ±ca ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n halk, her ÅŸeyden Ã¶nce milliyetinden, dininden ve inancÄ±ndan dolayÄ± yeniden sert baskÄ±lara maruz bÄ±rakÄ±lÄ±yor. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± tekrar Ã¶lÃ¼mcÃ¼l tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. BÃ¼tÃ¼n bu tehditler bizim ortak felaketimiz ve sadece bizim KÄ±rÄ±m Tatar yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n Ukrayna'ya ve Ã§aÄŸdaÅŸ insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±dÄ±r.Â HiÃ§bir zaman KÄ±rÄ±m Tatar kardeÅŸlerimizi yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±zÂ ve onlarla yan yana beraber yaÅŸam, onur ve halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Birlikte kesinlikle zafere ulaÅŸacaÄŸÄ±z."