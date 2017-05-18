Ukrayna, KÄ±rÄ±m'Ä±n geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko,Â Rusya'nÄ±n iÅŸgali altÄ±ndakiÂ KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ± konusunda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajda, KÄ±rÄ±m topraklarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±n kontrolÃ¼ altÄ±nda dev bir askeri Ã¼sse dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Ukrayna devletinin bu duruma karÅŸÄ± barÄ±ÅŸÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve demokrasiyi koruyan pozisyonunu sÃ¼rdÃ¼receÄŸine dikkati Ã§eken PoroÅŸenko, "Biz iÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z. KÄ±rÄ±m, Ukrayna'nÄ±n kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z parÃ§asÄ±ydÄ± ve Ã¶yle olmaya devam edecek." ifadesini kullandÄ±.
KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya tarafÄ±ndan ilhakÄ±nÄ± dÃ¼nyada Ã¶nde gelen demokratik Ã¼lkelerin kabul etmediÄŸini hatÄ±rlatan PoroÅŸenko, Rus saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve egemenliÄŸini destekleyen bu tavra bÃ¼yÃ¼k deÄŸer verdiklerini vurguladÄ±.
KÄ±rÄ±m'Ä±n geri verilmesi iÃ§in uluslararasÄ± baskÄ± yoluyla iÅŸgalcilere yaptÄ±rÄ±m ve yargÄ± sÃ¼reci uygulayan ortaklarÄ±na teÅŸekkÃ¼r eden PoroÅŸenko, Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸine (AB) vizesiz seyahat etmesine olanak saÄŸlayan kararÄ±n da KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgalden kurtarÄ±lmasÄ± hususunda yeni imkanlar doÄŸurduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir Groysman da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n 1944'te Stalin rejimi tarafÄ±ndan sÃ¼rgÃ¼n edilmesinde acÄ± olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼ soykÄ±rÄ±m olarak kabul ettiklerini anÄ±msatan Groysman, bu acÄ±larÄ±n UkraynalÄ±larÄ±n ulusal hafÄ±zasÄ±nda yer ettiÄŸini belirtti. Groysman, nesiller boyu toplumsal hafÄ±zada kalacak bu sonsuz acÄ±nÄ±n, baÅŸta olmak Ã¼zere sosyal ve ekonomik geliÅŸmeleri bile etkileyeceÄŸini ifade etti.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n yeni bir felaket ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§eken Groysman, iÅŸgal altÄ±ndaki yarÄ±madada baskÄ± ve zulmÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta sÃ¼rgÃ¼n kurbanlarÄ±nÄ±n anÄ±lmasÄ±na bile izin verilmediÄŸini sÃ¶yledi.
Groysman ayrÄ±ca ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n halk, her ÅŸeyden Ã¶nce milliyetinden, dininden ve inancÄ±ndan dolayÄ± yeniden sert baskÄ±lara maruz bÄ±rakÄ±lÄ±yor. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ± tekrar Ã¶lÃ¼mcÃ¼l tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. BÃ¼tÃ¼n bu tehditler bizim ortak felaketimiz ve sadece bizim KÄ±rÄ±m Tatar yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n Ukrayna'ya ve Ã§aÄŸdaÅŸ insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±dÄ±r.Â HiÃ§bir zaman KÄ±rÄ±m Tatar kardeÅŸlerimizi yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±zÂ ve onlarla yan yana beraber yaÅŸam, onur ve halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Birlikte kesinlikle zafere ulaÅŸacaÄŸÄ±z."
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Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
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AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi
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