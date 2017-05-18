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15:44, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
Afrika
15:36, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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DÃ¼nya genelindeki siber saldÄ±rÄ± Kenya'yÄ± da etkiledi
DÃ¼nya genelindeki siber saldÄ±rÄ± Kenya'yÄ± da etkiledi

Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya genelinde 150 Ã¼lkede yÃ¼z binlerce bilgisayarÄ± etkileyen fidye yazÄ±lÄ±mÄ± WannaCry Ransomware adlÄ± virÃ¼sÃ¼n Kenya'daki 14 sunucuyu (server) etkilediÄŸi bildirildi.

Ulusal basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, DoÄŸu Afrika Veri Kurtarma Merkezi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Geroge Njoroge, Kenya'daki 14 sunucunun WannaCry Ransomware adlÄ± bilgisayar virÃ¼sÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Njoroge, saldÄ±rÄ±dan etkilenen 7 ÅŸirket olduÄŸunu, bunlardan 5'inde verilerin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ikisinde baÅŸarÄ±lÄ± olunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SaldÄ±rÄ±da, Ã§ok uluslu iki ÅŸirketin 15 yÄ±llÄ±k veri tabanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu sÃ¶yleyen Njoroge, virÃ¼sÃ¼n Ã§eÅŸitli varyasyonlarÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Kenya Ulusal Bilgisayar VakalarÄ± MÃ¼dahale Koordinasyon Merkezi de kurumlarÄ± virÃ¼se karÅŸÄ± tedbirli olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Merkeze gÃ¶re, Afrika genelinde MÄ±sÄ±r'da bin 592, GÃ¼ney Afrika'da 386, Nijerya'da 24 siber saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunuldu.

Son zamanlarda 150 Ã¼lkede yÃ¼z binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry virÃ¼sÃ¼, bilgisayardaki verileri kilitliyor ve kullanÄ±cÄ±dan belgeleri yeniden kullanÄ±labilmesi iÃ§in her defasÄ±nda 300 dolar fidye istiyor. VirÃ¼s, genellikle e-posta, kaynaÄŸÄ± belirsiz programlar, forum siteleri, korsan oyunlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bilgisayarlara bulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.



Ä°lgili Konular siber saldÄ±rÄ± wanna cry kenya
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DÃ¼nya genelindeki siber saldÄ±rÄ± Kenya'yÄ± da etkiledi
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