15:48, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±'ndan Putin'e 'Stalin' suÃ§lamasÄ±





KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ± (KTMM), Ukrayna MilletvekiliÂ Refat Ã‡ubarov, parlamento genel kurulunda, KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±lÄ± nedeniyle yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n bugÃ¼n de Rus iÅŸgalciler tarafÄ±ndan yarÄ±madadan zorla Ã§Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÄ±rÄ±m'Ä±n yerli halktan temizlenip RuslarÄ±n tamamen yarÄ±madaya yerleÅŸtirilmek istendiÄŸine dikkati Ã§eken Ã‡ubarov, "Putin, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne maruz bÄ±rakan Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olduÄŸunu gÃ¶steriyor." ifadesini kullandÄ±. YarÄ±madada KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n evlerine yÃ¶nelik baskÄ±nlar ve aramalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡ubarov, KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisinin faaliyetlerinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼yelerinin de aÅŸÄ±rÄ±cÄ± Ã¶rgÃ¼te mensup kimseler olarak gÃ¶sterildiÄŸini belirtti. Ã‡ubarov, KÄ±rÄ±m'Ä±n Rus iÅŸgalinden kurtarÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. KÄ±rÄ±m Ã–zerk Cumhuriyeti'nin KÄ±rÄ±m Tatar Ã–zerk Cumhuriyeti olarak deÄŸiÅŸtirilmesi hususunda anayasa komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Ã‡ubarov, gelecek aylarda bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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