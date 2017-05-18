Fasâ€™Ä±n kuzey bÃ¶lgesinde toplumsal gerginlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fas'ta Kuzey Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme DerneÄŸi, Ã¼lkenin kuzey bÃ¶lgesinde devam eden toplumsal gerginliÄŸin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yetkililerin gÃ¶stericilerle diyaloÄŸa geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ãœlkenin El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe iliÅŸkin dernek tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Askeri kuvvetlerin derhal Huseyma sokaklarÄ±ndan Ã§ekilmesi ve yetkililerle gÃ¶stericiler arasÄ±nda aracÄ±sÄ±z diyalog yolunun aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dernek olarak, adalet ve bÃ¶lgeye yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan gÃ¶sterileri destekledikleri belirtilen aÃ§Ä±klamada, "AltÄ± aydan uzun bir sÃ¼redir bÃ¶lgede devam eden protestolarda gÃ¶stericilerin marjinalleÅŸtirilmesi endiÅŸe vericidir. Talep edilen ekonomik ve sosyal haklar, meÅŸrudur ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmeleri ile gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.
AÃ§Ä±klamada, altÄ± aydan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde kamu veya Ã¶zel mÃ¼lkiyete herhangi bir zarar verilmediÄŸi ve gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olduÄŸu, bu yÃ¼zden gÃ¶stericilerin korunmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.
Ã–te yandan Fas'ta Adalet ve KalkÄ±nma Partisi, Halk GÃ¼cÃ¼ Sosyalist BirliÄŸi ve Ä°stiklal Partisi, dÃ¼n yaptÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, Huseymaâ€™daki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgeden Ã§ekilmesi ve devam eden toplumsal gerginliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.
FaslÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve siyasi partilerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda, bÃ¶lge halkÄ±na destek verilmesi ve hÃ¼kÃ¼mete bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n taleplerinin deÄŸerlendirilmesi iÃ§in baskÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilmiÅŸti.
Huseyma'da gÃ¶sterileri organize eden aktivistlerden NasÄ±r Ez-Zefzafi, pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± videolarda perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ bÃ¶lgede genel greve gidilmesi ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
GeÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda Huseyma'da balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapan Muhsin Fikri, polisin el koyduÄŸu balÄ±klarÄ±nÄ± Ã§Ã¶p kamyonundan almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken presleme haznesinde sÄ±kÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi
Chibok'taki okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±
Myanmar-Tayland sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§erek daha sonra da Malezya'ya kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ABD'nin Ã¶nde gelen Ã¼niversitelerinden MIT'den bir doktora Ã¶ÄŸrencisi, sosyal medya kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin talep ettiÄŸi kamuya aÃ§Ä±k belgelere cevap vermemesi nedeniyle CIA'e dava aÃ§tÄ±
Emekliler, maaÅŸlarÄ±nda kesinti Ã¶ngÃ¶ren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor