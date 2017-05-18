16:01, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Fasâ€™Ä±n kuzey bÃ¶lgesinde toplumsal gerginlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas'ta Kuzey Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme DerneÄŸi, Ã¼lkenin kuzey bÃ¶lgesinde devam eden toplumsal gerginliÄŸin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yetkililerin gÃ¶stericilerle diyaloÄŸa geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ãœlkenin El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe iliÅŸkin dernek tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Askeri kuvvetlerin derhal Huseyma sokaklarÄ±ndan Ã§ekilmesi ve yetkililerle gÃ¶stericiler arasÄ±nda aracÄ±sÄ±z diyalog yolunun aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dernek olarak, adalet ve bÃ¶lgeye yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan gÃ¶sterileri destekledikleri belirtilen aÃ§Ä±klamada, "AltÄ± aydan uzun bir sÃ¼redir bÃ¶lgede devam eden protestolarda gÃ¶stericilerin marjinalleÅŸtirilmesi endiÅŸe vericidir. Talep edilen ekonomik ve sosyal haklar, meÅŸrudur ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmeleri ile gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

AÃ§Ä±klamada, altÄ± aydan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde kamu veya Ã¶zel mÃ¼lkiyete herhangi bir zarar verilmediÄŸi ve gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olduÄŸu, bu yÃ¼zden gÃ¶stericilerin korunmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan Fas'ta Adalet ve KalkÄ±nma Partisi, Halk GÃ¼cÃ¼ Sosyalist BirliÄŸi ve Ä°stiklal Partisi, dÃ¼n yaptÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamada, Huseymaâ€™daki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgeden Ã§ekilmesi ve devam eden toplumsal gerginliÄŸin sona erdirilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.

FaslÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve siyasi partilerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda, bÃ¶lge halkÄ±na destek verilmesi ve hÃ¼kÃ¼mete bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n taleplerinin deÄŸerlendirilmesi iÃ§in baskÄ± yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Huseyma'da gÃ¶sterileri organize eden aktivistlerden NasÄ±r Ez-Zefzafi, pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± videolarda perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ bÃ¶lgede genel greve gidilmesi ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda Huseyma'da balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapan Muhsin Fikri, polisin el koyduÄŸu balÄ±klarÄ±nÄ± Ã§Ã¶p kamyonundan almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken presleme haznesinde sÄ±kÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.