Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Duma UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kriz Merkezi DepartmanÄ± BaÅŸkanÄ± Aleksey Yerhov'un Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¶revine atanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
Rusya meclisinin alt kanadÄ± Duma'nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesinden bir kaynak, Tass ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nerisi Ã¼zerine dÃ¼zenlenen komisyon toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kriz YÃ¶netimi DepartmanÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Aleksey Yerhov'un uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Ãœlke kanunlarÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan parlamentonun ilgili komitesine Ã¶neriliyor. Komitenin desteklemesi halinde isim, atanmasÄ± iÃ§in Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±na sunuluyor.
Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸturuyor
Derin Tarih MayÄ±s sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma, el konulma ve basÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Hz. Muhammed'in sÃ¼nneti, sireti, yÃ¼ksek ahlakÄ± ve evrensel mesajÄ±nÄ±n ilmi etkinliklerle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir 'Siret HaftasÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeli" dedi
Ãœlkenin batÄ± kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nden askerlerini Ã§ekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nÄ±n Ã¶nce kendisine bir Ã§eki dÃ¼zen vermesi lazÄ±m. TÃ¼rkiyeâ€™ye nasÄ±l davranmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmelidir. Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilme kararÄ± alÄ±rlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak deÄŸiliz. GÃ¼le gÃ¼le deriz." dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'un personel ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Kurum Ä°Ã§i Yer DeÄŸiÅŸtirme Suretiyle Atanma KurasÄ± ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 140 vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu vakÄ±flarÄ±n mallarÄ±ndan gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulÃ¼n kiraya verilmesi iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek
MuÄŸla'da geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼s kazasÄ±ndan sonra bu kez de Rus turistleri taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 10 turist yaralandÄ±
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 arttÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide ve KKTC adÄ±na mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten Nami ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kayseri'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski polislere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± ve tiyatro oyuncusu Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti
Hakkari'de PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonda 6 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.
Konya ve Antalya sÄ±nÄ±rÄ±nda, Geyik DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerindeki TaÅŸeli platosunda yer alan EÄŸrigÃ¶l, el deÄŸmemiÅŸ doÄŸasÄ± ve endemik bitkileriyle yaylacÄ±lar, doÄŸa ve fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ile kampÃ§Ä±larÄ± misafir ediyor