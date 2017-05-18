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18:07, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
16:23, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi belli oldu
Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi belli oldu

Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Duma UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kriz Merkezi DepartmanÄ± BaÅŸkanÄ± Aleksey Yerhov'un Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi gÃ¶revine atanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

Rusya meclisinin alt kanadÄ± Duma'nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesinden bir kaynak, Tass ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nerisi Ã¼zerine dÃ¼zenlenen komisyon toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kriz YÃ¶netimi DepartmanÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Aleksey Yerhov'un uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ãœlke kanunlarÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan parlamentonun ilgili komitesine Ã¶neriliyor. Komitenin desteklemesi halinde isim, atanmasÄ± iÃ§in Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±na sunuluyor.



Ä°lgili Konular Andrey Karlov rusya ankara Rusya TÃ¼rkiye
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