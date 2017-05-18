16:41, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Burundi'de hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Ã¶rgÃ¼te bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Burundi'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. GÃ¼venlik yetkililerinden Montfort Ndoreraho aÃ§Ä±klamasÄ±nda, baÅŸkent Bujumbura'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶yledi. SaldÄ±rganlarÄ±n kimliÄŸine iliÅŸkin bilgi vermeyen Ndoreraho, olayda iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Imbonerakure'ye Ã¼ye 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Resmi verilere gÃ¶re, ÅŸiddet olaylarÄ±nda binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 400 binden fazla kiÅŸi Ã¼lkeyi terk etmek zorunda kaldÄ±.

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