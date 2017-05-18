'Derin Tarih' Mayıs sayısı toplatılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince, savcılığın talebi üzerine ''Derin Tarih'' isimli derginin mayıs ayı sayısı hakkında toplatma, el koyma ve basım yayın ile dağıtımının durdurulması kararı verildi.
Adı geçen derginin mayıs ayı sayısında Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa yapılan ihbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, soruşturma başlatmıştı.
Savcılık, soruşturma kapsamında Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinden ''Derin Tarih'' dergisinin mayıs ayı sayısının toplatma, el koyma ve basım yayın ile dağıtımının durdurulmasını talep etti.
Talebi değerlendiren Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli delilin bulunması ve dergide Atatürk’e hakaret içeren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle dergiye el konulmasını, toplatılmasını, basım, yayın ve dağıtımının durdurulmasına karar verdi.
Savcılık soruşturma kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yayımlanan yazıyla ilgili olarak şüphelileri tespit edecek.
Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, daha önce amacının dışında kullanılan Sanat Sokağı'nda düzenlediği sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokağı gerçek kimliğine kavuşturuyor
Derin Tarih Mayıs sayısı hakkında toplatılma, el konulma ve basımının durdurulması kararı alındı.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Kutlu Doğum Haftası, Hz. Muhammed'in sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir 'Siret Haftası'na dönüştürülmeli" dedi
Ülkenin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın İncirlik Üssü'nden askerlerini çekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nın önce kendisine bir çeki düzen vermesi lazım. Türkiye’ye nasıl davranması gerektiğini öğrenmelidir. İncirlik’ten çekilme kararı alırlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak değiliz. Güle güle deriz." dedi
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un personel ihtiyacını gidermek için Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel alımı gerçekleştirecek
Vakıflar Genel Müdürü Ertem, FETÖ ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 140 vakfın kapatıldığını belirterek, bu vakıfların mallarından gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulün kiraya verilmesi için ihaleye çıkılacağını bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında, kapanışlarından saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek
Muğla'da geçtiğimiz Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı midibüs kazasından sonra bu kez de Rus turistleri taşıyan taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 turist yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ve KKTC adına müzakereleri yürüten Nami ile telefonda görüştü
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski polislere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı
Seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Hakkari'de PKK'lılara yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerindeki Taşeli platosunda yer alan Eğrigöl, el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçıları misafir ediyor