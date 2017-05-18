17:20, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Sanat SokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ±n gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Ä°pekyolu Belediyesi kentin merkezinde bulunan Sanat SokaÄŸÄ± ve Sanat ParkÄ±'nÄ±, dÃ¼zenlediÄŸi kÃ¼ltÃ¼rel etkinliklerle amacÄ±na uygun hale getirdi.

Burada dÃ¼zenlenen sanatsal ve sosyal etkinliklere vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Ä°pekyolu KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan Vekili Cemil Ã–ztÃ¼rk, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sokak ve park ile sanatÃ§Ä± ve vatandaÅŸlarÄ± buluÅŸturmak istediklerini sÃ¶yledi.

Sanat SokaÄŸÄ± ve ParkÄ±'nÄ±n kentin sembolÃ¼ olduÄŸunu anlatan Ã–ztÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Sanat SokaÄŸÄ± ve ParkÄ± daha Ã¶nce kaÃ§ak sigaranÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, seyyar tezgahlarÄ±n olduÄŸu ailenin, Ã§ocuklarÄ±n giremediÄŸi yerler olarak tanÄ±mlanÄ±yordu. Biz bu imajÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k. Seyyar satÄ±cÄ±larÄ±, kaÃ§ak sigara satanlarÄ± kaldÄ±rdÄ±k. BurayÄ± Van'a yakÄ±ÅŸan bir merkez yapmak istedik. Bilmelisiniz ki buralar ailelerin de hakkÄ±dÄ±r. Eski gÃ¼nlerde olduÄŸu gibi Sanat SokaÄŸÄ± ve ParkÄ±'nÄ± ailelerin geldiÄŸi, sanatsal faaliyetlerin, eÄŸlencelerin, canlÄ± performanslarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir merkez haline getirmek istiyoruz."

Ã–ztÃ¼rk, sokak ve parkÄ± sanat merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in proje hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bu alanlarda sanatÃ§Ä±larÄ±n, Ã¶ÄŸrencilerin ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin eserlerini Ã¼retebileceÄŸi ve sergileyebileceÄŸi alanlar oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± aktaran Ã–ztÃ¼rk, "Sanat ParkÄ±'nÄ±n iÃ§ine 'Kitap Kafe' yapacaÄŸÄ±z. Bu parkÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oturup kitaplarÄ±nÄ± okuyabilecekleri hale getireceÄŸiz. Sanat SokaÄŸÄ±'nda ise sanatÃ§Ä±lar performanslarÄ±nÄ± gÃ¶sterebilecek. Bu bÃ¶lge yerli ve yabancÄ± turistlerin fotoÄŸraf Ã§ektireceÄŸi gÃ¼zel bir yer haline gelecek." diye konuÅŸtu.