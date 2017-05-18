Sanat SokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ±n gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yor.
Ä°pekyolu Belediyesi kentin merkezinde bulunan Sanat SokaÄŸÄ± ve Sanat ParkÄ±'nÄ±, dÃ¼zenlediÄŸi kÃ¼ltÃ¼rel etkinliklerle amacÄ±na uygun hale getirdi.
Burada dÃ¼zenlenen sanatsal ve sosyal etkinliklere vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
Ä°pekyolu KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan Vekili Cemil Ã–ztÃ¼rk, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sokak ve park ile sanatÃ§Ä± ve vatandaÅŸlarÄ± buluÅŸturmak istediklerini sÃ¶yledi.
Sanat SokaÄŸÄ± ve ParkÄ±'nÄ±n kentin sembolÃ¼ olduÄŸunu anlatan Ã–ztÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Sanat SokaÄŸÄ± ve ParkÄ± daha Ã¶nce kaÃ§ak sigaranÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, seyyar tezgahlarÄ±n olduÄŸu ailenin, Ã§ocuklarÄ±n giremediÄŸi yerler olarak tanÄ±mlanÄ±yordu. Biz bu imajÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k. Seyyar satÄ±cÄ±larÄ±, kaÃ§ak sigara satanlarÄ± kaldÄ±rdÄ±k. BurayÄ± Van'a yakÄ±ÅŸan bir merkez yapmak istedik. Bilmelisiniz ki buralar ailelerin de hakkÄ±dÄ±r. Eski gÃ¼nlerde olduÄŸu gibi Sanat SokaÄŸÄ± ve ParkÄ±'nÄ± ailelerin geldiÄŸi, sanatsal faaliyetlerin, eÄŸlencelerin, canlÄ± performanslarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir merkez haline getirmek istiyoruz."
Ã–ztÃ¼rk, sokak ve parkÄ± sanat merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in proje hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Bu alanlarda sanatÃ§Ä±larÄ±n, Ã¶ÄŸrencilerin ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin eserlerini Ã¼retebileceÄŸi ve sergileyebileceÄŸi alanlar oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± aktaran Ã–ztÃ¼rk, "Sanat ParkÄ±'nÄ±n iÃ§ine 'Kitap Kafe' yapacaÄŸÄ±z. Bu parkÄ± vatandaÅŸlarÄ±n oturup kitaplarÄ±nÄ± okuyabilecekleri hale getireceÄŸiz. Sanat SokaÄŸÄ±'nda ise sanatÃ§Ä±lar performanslarÄ±nÄ± gÃ¶sterebilecek. Bu bÃ¶lge yerli ve yabancÄ± turistlerin fotoÄŸraf Ã§ektireceÄŸi gÃ¼zel bir yer haline gelecek." diye konuÅŸtu.
Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸturuyor
Derin Tarih MayÄ±s sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma, el konulma ve basÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Hz. Muhammed'in sÃ¼nneti, sireti, yÃ¼ksek ahlakÄ± ve evrensel mesajÄ±nÄ±n ilmi etkinliklerle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir 'Siret HaftasÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeli" dedi
Ãœlkenin batÄ± kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nden askerlerini Ã§ekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nÄ±n Ã¶nce kendisine bir Ã§eki dÃ¼zen vermesi lazÄ±m. TÃ¼rkiyeâ€™ye nasÄ±l davranmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmelidir. Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilme kararÄ± alÄ±rlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak deÄŸiliz. GÃ¼le gÃ¼le deriz." dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'un personel ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Kurum Ä°Ã§i Yer DeÄŸiÅŸtirme Suretiyle Atanma KurasÄ± ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 140 vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu vakÄ±flarÄ±n mallarÄ±ndan gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulÃ¼n kiraya verilmesi iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek
MuÄŸla'da geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼s kazasÄ±ndan sonra bu kez de Rus turistleri taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 10 turist yaralandÄ±
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 arttÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide ve KKTC adÄ±na mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten Nami ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Kayseri'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski polislere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± ve tiyatro oyuncusu Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat etti
Hakkari'de PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonda 6 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.
Konya ve Antalya sÄ±nÄ±rÄ±nda, Geyik DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerindeki TaÅŸeli platosunda yer alan EÄŸrigÃ¶l, el deÄŸmemiÅŸ doÄŸasÄ± ve endemik bitkileriyle yaylacÄ±lar, doÄŸa ve fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ile kampÃ§Ä±larÄ± misafir ediyor