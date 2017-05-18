GeÃ§en yÄ±l dÃ¼nyada 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'de Kew Royal Botanic Gardens tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan "DÃ¼nyadaki Bitkilerin Durumu" adlÄ± raporda, bilim adamlarÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l bin 730 yeni bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfettiÄŸi, bunlarÄ±n Ã§oÄŸunun besin Ã¼rÃ¼nÃ¼, ilaÃ§ ve kereste potansiyeli taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bitki tÃ¼rlerinin bazÄ±larÄ±nÄ±n tÃ¼kenme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu aktarÄ±lan raporda, bilim adamlarÄ±nÄ±n bu bitkilerin gelecek nesiller iÃ§in korunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla yeni yÃ¶ntemler bulduklarÄ± ifade edildi.
KeÅŸfedilen tÃ¼rler arasÄ±nda Brezilya'dan niÅŸastalÄ± kÃ¶kleriyle bilinen "cassava" adlÄ± bitkinin 11 alt tÃ¼rÃ¼, GÃ¼ney Afrika'dan kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§alÄ±sÄ±nÄ±n 7 alt tÃ¼rÃ¼, aloe vera bitkisinin yeni tÃ¼rleri de bulunuyor.
Rapora gÃ¶re, dÃ¼nya Ã¼zerinde 28 bin bitkiden tÄ±bbi amaÃ§la yararlanÄ±lÄ±yor ancak bitkisel ilaÃ§lara yÃ¶nelik artan talep bu bitkileri tehdit ediyor.
DÃ¼nya Ã¼zerindeki 11 bin 138 yerel bitki tÃ¼rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 83'Ã¼nÃ¼ barÄ±ndÄ±ran Madagaskar'daki bin 600 tÃ¼r ise yok olma tehdidi altÄ±nda bulunuyor.
Bilinen 6 binden fazla bitki tÃ¼rÃ¼ "istilacÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±rken, 30 binden fazla bitki tÃ¼rÃ¼, yok olma tehdidi nedeniyle Hayvan ve Bitki TÃ¼rlerinin UluslararasÄ± Ticaretine Ä°liÅŸkin SÃ¶zleÅŸme (CITES) kapsamÄ±nda yer alÄ±yor.
Royal Botanic Gardens'ta gÃ¶revli bilim adamlarÄ±ndan Kathy Wills, yeni keÅŸiflerinin gelecek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k umut olduÄŸunu ifade etti.
Wills, "Bu yeni tÃ¼rleri bulmak gerÃ§ekten Ã¶nemli, Ã§Ã¼nkÃ¼ zararlÄ± bÃ¶ceklere, patojenlere ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine daha dayanÄ±klÄ± besin bitkilerinin genetik kodlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor olabilirler." dedi.
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Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
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DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
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