17:45, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da son seÃ§imlerden birinci Ã§Ä±kan Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisinin (VVD) Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle parti Ã¼yelerinden gelen baskÄ±lar Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa etti.

Keizer, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n bildirisinde, "Genel baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revimden istifa ediyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ partinin baÅŸÄ±nda konsantre olmuÅŸ, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlerle meÅŸgul olan birisi olmasÄ± lazÄ±m. Benim daha Ã§ok hakkÄ±mdaki asÄ±lsÄ±z usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na karÅŸÄ± vereceÄŸim mÃ¼cadeleye konsantre olmam lazÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

Ä°stifasÄ±ndan Ã¶nce baÅŸka aday olmadÄ±ÄŸÄ±ndan hafta sonu Arnhem kentinde yapÄ±lacak VVD kongresinde tekrar genel baÅŸkan seÃ§ilmesi beklenen Keizer, bu koÅŸullar altÄ±nda kongreye katÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tekrar baÅŸkan seÃ§ilmesinin hoÅŸ olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Keizer'in istifa kararÄ±na saygÄ± duyduÄŸunu ve bunun, partinin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in alÄ±nan cesur bir karar olduÄŸunu sÃ¶yledi.

GeÃ§en ay Follow The Money (FTM) ve PowNed muhabirleri, Keizer'in bir cenaze ÅŸirketini ÅŸaibeli biÃ§imde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden haber yapmÄ±ÅŸlardÄ±.

Hollanda medyasÄ±na gÃ¶re Keizer'Ä±n, aynÄ± zamanda yÃ¶neticisi olduÄŸundan 31 milyon avro deÄŸere sahip bu ÅŸirketi 12,5 milyon avroya Ã¼zerine aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Keizer, iddialarla ilgili Lahey'de dÃ¼zenlendiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na haberleri yapan iki medya kuruluÅŸunun muhabirlerini almamasÄ± Ã¼zerine eleÅŸtirilmiÅŸti.

Hollanda'da martta yapÄ±lan seÃ§imlerde VVD, baÅŸbakan adayÄ± olarak belirlediÄŸi Mark Rutte ile seÃ§ime girmiÅŸ ve 150 sandalyeli parlamentoda 33 milletvekili kazanarak birinci olmuÅŸtu.