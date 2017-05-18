Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda'da son seÃ§imlerden birinci Ã§Ä±kan Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisinin (VVD) Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle parti Ã¼yelerinden gelen baskÄ±lar Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa etti.
Keizer, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n bildirisinde, "Genel baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revimden istifa ediyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ partinin baÅŸÄ±nda konsantre olmuÅŸ, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlerle meÅŸgul olan birisi olmasÄ± lazÄ±m. Benim daha Ã§ok hakkÄ±mdaki asÄ±lsÄ±z usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na karÅŸÄ± vereceÄŸim mÃ¼cadeleye konsantre olmam lazÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
Ä°stifasÄ±ndan Ã¶nce baÅŸka aday olmadÄ±ÄŸÄ±ndan hafta sonu Arnhem kentinde yapÄ±lacak VVD kongresinde tekrar genel baÅŸkan seÃ§ilmesi beklenen Keizer, bu koÅŸullar altÄ±nda kongreye katÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tekrar baÅŸkan seÃ§ilmesinin hoÅŸ olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Keizer'in istifa kararÄ±na saygÄ± duyduÄŸunu ve bunun, partinin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in alÄ±nan cesur bir karar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
GeÃ§en ay Follow The Money (FTM) ve PowNed muhabirleri, Keizer'in bir cenaze ÅŸirketini ÅŸaibeli biÃ§imde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden haber yapmÄ±ÅŸlardÄ±.
Hollanda medyasÄ±na gÃ¶re Keizer'Ä±n, aynÄ± zamanda yÃ¶neticisi olduÄŸundan 31 milyon avro deÄŸere sahip bu ÅŸirketi 12,5 milyon avroya Ã¼zerine aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Keizer, iddialarla ilgili Lahey'de dÃ¼zenlendiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na haberleri yapan iki medya kuruluÅŸunun muhabirlerini almamasÄ± Ã¼zerine eleÅŸtirilmiÅŸti.
Hollanda'da martta yapÄ±lan seÃ§imlerde VVD, baÅŸbakan adayÄ± olarak belirlediÄŸi Mark Rutte ile seÃ§ime girmiÅŸ ve 150 sandalyeli parlamentoda 33 milletvekili kazanarak birinci olmuÅŸtu.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
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