DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:07, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
Avrupa
17:45, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti
Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti

Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da son seÃ§imlerden birinci Ã§Ä±kan Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisinin (VVD) Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle parti Ã¼yelerinden gelen baskÄ±lar Ã¼zerine gÃ¶revinden istifa etti.

Keizer, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n bildirisinde, "Genel baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revimden istifa ediyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ partinin baÅŸÄ±nda konsantre olmuÅŸ, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸlerle meÅŸgul olan birisi olmasÄ± lazÄ±m. Benim daha Ã§ok hakkÄ±mdaki asÄ±lsÄ±z usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na karÅŸÄ± vereceÄŸim mÃ¼cadeleye konsantre olmam lazÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

Ä°stifasÄ±ndan Ã¶nce baÅŸka aday olmadÄ±ÄŸÄ±ndan hafta sonu Arnhem kentinde yapÄ±lacak VVD kongresinde tekrar genel baÅŸkan seÃ§ilmesi beklenen Keizer, bu koÅŸullar altÄ±nda kongreye katÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tekrar baÅŸkan seÃ§ilmesinin hoÅŸ olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Keizer'in istifa kararÄ±na saygÄ± duyduÄŸunu ve bunun, partinin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in alÄ±nan cesur bir karar olduÄŸunu sÃ¶yledi.

GeÃ§en ay Follow The Money (FTM) ve PowNed muhabirleri, Keizer'in bir cenaze ÅŸirketini ÅŸaibeli biÃ§imde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden haber yapmÄ±ÅŸlardÄ±.

Hollanda medyasÄ±na gÃ¶re Keizer'Ä±n, aynÄ± zamanda yÃ¶neticisi olduÄŸundan 31 milyon avro deÄŸere sahip bu ÅŸirketi 12,5 milyon avroya Ã¼zerine aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Keizer, iddialarla ilgili Lahey'de dÃ¼zenlendiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na haberleri yapan iki medya kuruluÅŸunun muhabirlerini almamasÄ± Ã¼zerine eleÅŸtirilmiÅŸti.

Hollanda'da martta yapÄ±lan seÃ§imlerde VVD, baÅŸbakan adayÄ± olarak belirlediÄŸi Mark Rutte ile seÃ§ime girmiÅŸ ve 150 sandalyeli parlamentoda 33 milletvekili kazanarak birinci olmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Hollanda
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
quot ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi quot ne doÄŸru
"ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"ne doÄŸru

Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti
Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti

Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
GeÃ§en yÄ±l dÃ¼nyada 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi
GeÃ§en yÄ±l dÃ¼nyada 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi

DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Burundi'de hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Ã¶rgÃ¼te bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Burundi'de hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Ã¶rgÃ¼te bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas Ä±n kuzey bÃ¶lgesinde toplumsal gerginlik
Fasâ€™Ä±n kuzey bÃ¶lgesinde toplumsal gerginlik

Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±'ndan Putin'e 'Stalin' suÃ§lamasÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±'ndan Putin'e 'Stalin' suÃ§lamasÄ±

KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
DÃ¼nya genelindeki siber saldÄ±rÄ± Kenya'yÄ± da etkiledi
DÃ¼nya genelindeki siber saldÄ±rÄ± Kenya'yÄ± da etkiledi

Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna KÄ±rÄ±m'Ä±n geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±
Ukrayna, KÄ±rÄ±m'Ä±n geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶rt isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump, FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶rt isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Stoltenberg'ten Almanya-TÃ¼rkiye gerginliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±
Stoltenberg'ten Almanya-TÃ¼rkiye gerginliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
Yemen'deki GÃ¼ney Hareketi'nin quot siyasi geÃ§iÅŸ konseyi quot ilanÄ±
Yemen'deki GÃ¼ney Hareketi'nin "siyasi geÃ§iÅŸ konseyi" ilanÄ±

AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi
Chibok kÄ±zlarÄ±ndan biri Boko Haram'dan kaÃ§tÄ±
Chibok kÄ±zlarÄ±ndan biri Boko Haram'dan kaÃ§tÄ±

Chibok'taki okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±
Myanmar'da 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼mana gÃ¶zaltÄ±
Myanmar'da 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼mana gÃ¶zaltÄ±

Myanmar-Tayland sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§erek daha sonra da Malezya'ya kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MIT Ã¶ÄŸrencisinden CIA'ye dava
MIT Ã¶ÄŸrencisinden CIA'ye dava

ABD'nin Ã¶nde gelen Ã¼niversitelerinden MIT'den bir doktora Ã¶ÄŸrencisi, sosyal medya kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin talep ettiÄŸi kamuya aÃ§Ä±k belgelere cevap vermemesi nedeniyle CIA'e dava aÃ§tÄ±
Yunanistan'da emeklilerden kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Yunanistan'da emeklilerden kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Emekliler, maaÅŸlarÄ±nda kesinti Ã¶ngÃ¶ren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼ ve soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 73 yÄ±lÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼ ve soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 73. yÄ±lÄ±

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Haberler

Hollanda'da 61 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tÄ±kandÄ±
Hollanda'da 61 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tÄ±kandÄ±

1942'de Hollanda'da 101 Orta AsyalÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼?
1942'de Hollanda'da 101 Orta AsyalÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hollanda'da gÃ¶Ã§menler kendini daha az gÃ¼vende hissediyor
Hollanda'da gÃ¶Ã§menler kendini daha az gÃ¼vende hissediyor

Hollanda'da 'nikap' karÅŸÄ±tÄ± karar
Hollanda'da 'nikap' karÅŸÄ±tÄ± karar

Hollanda'da ATM'leri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri koruyacak
Hollanda'da ATM'leri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri koruyacak

Hollanda'da 'Buyurun ben MÃ¼slÃ¼manÄ±m' etkinliÄŸi
Hollanda'da 'Buyurun ben MÃ¼slÃ¼manÄ±m' etkinliÄŸi

Hollanda ve Japonya'dan 'Suriye' aÃ§Ä±klamasÄ±
Hollanda ve Japonya'dan 'Suriye' aÃ§Ä±klamasÄ±

Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± politikaya yÃ¶nelen Ä°ÅŸÃ§i Partisi eriyor
Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± politikaya yÃ¶nelen Ä°ÅŸÃ§i Partisi eriyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 