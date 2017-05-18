17:57, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

"ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"ne doÄŸru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ãœmmet Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k el-Mehdi, Suudi Arabistan'da yapÄ±lacak "ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"nde Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bir araya gelmesine ihtimal vermediÄŸini sÃ¶yledi.

Mehdi, baÅŸkent Hartum'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 21 MayÄ±s'ta Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da yapÄ±lacak "ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

BÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sona erdirmek iÃ§in SÃ¼nni Ã¼lkelerin Trump ile toplantÄ± yapmasÄ±nÄ± umduÄŸunu dile getiren Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun." dedi.

Mehdi, zirvede Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump arasÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme beklemediÄŸini belirtirken, ABD yÃ¶netiminin UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ni (UCM) dikkate aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BÃ¶yle bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Trump'un ihlalde bulunmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini kaydeden Mehdi, bunun ABD yÃ¶netimine de yansÄ±malarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sudan muhalefet lideri Mehdi, uluslararasÄ± toplumun demokratik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve adil barÄ±ÅŸ konusunda Sudan halkÄ±nÄ± desteklemesinin, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ve terÃ¶r konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼vencesi olduÄŸunu aktardÄ±.

Suudi Arabistan, 21 MayÄ±s'ta Riyad'da yapÄ±lacak zirveye Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir'i de davet etmiÅŸti.

BeÅŸir, zirveye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n, Sudan'Ä±n uluslararasÄ± toplumla iliÅŸkilerinde bir "sÄ±Ã§rama" olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

UCM, 4 Mart 2009'da BeÅŸir'i soykÄ±rÄ±m, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ ve Darfur'da savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemekle suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸir ise UCM'yi "sÃ¶mÃ¼rge organÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ ve yetkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

ABD tarafÄ±ndan 1993'te "terÃ¶rizmi destekleyen Ã¼lkeler" listesine alÄ±nan Sudan'a, 1997'de dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton'Ä±n talimatÄ±yla yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Barack Obama ise bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶revi bÄ±rakmadan Ã¶nce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesiyle Sudan'a 20 yÄ±ldÄ±r uygulanan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.

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