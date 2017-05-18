DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:07, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
Amerika
17:57, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
"ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"ne doÄŸru

Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ãœmmet Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k el-Mehdi, Suudi Arabistan'da yapÄ±lacak "ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"nde Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bir araya gelmesine ihtimal vermediÄŸini sÃ¶yledi.

Mehdi, baÅŸkent Hartum'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 21 MayÄ±s'ta Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da yapÄ±lacak "ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

BÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sona erdirmek iÃ§in SÃ¼nni Ã¼lkelerin Trump ile toplantÄ± yapmasÄ±nÄ± umduÄŸunu dile getiren Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun." dedi.

Mehdi, zirvede Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸir ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump arasÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme beklemediÄŸini belirtirken, ABD yÃ¶netiminin UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ni (UCM) dikkate aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BÃ¶yle bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Trump'un ihlalde bulunmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini kaydeden Mehdi, bunun ABD yÃ¶netimine de yansÄ±malarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sudan muhalefet lideri Mehdi, uluslararasÄ± toplumun demokratik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve adil barÄ±ÅŸ konusunda Sudan halkÄ±nÄ± desteklemesinin, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ve terÃ¶r konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼vencesi olduÄŸunu aktardÄ±.

Suudi Arabistan, 21 MayÄ±s'ta Riyad'da yapÄ±lacak zirveye Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir'i de davet etmiÅŸti.

BeÅŸir, zirveye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n, Sudan'Ä±n uluslararasÄ± toplumla iliÅŸkilerinde bir "sÄ±Ã§rama" olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

UCM, 4 Mart 2009'da BeÅŸir'i soykÄ±rÄ±m, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ ve Darfur'da savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemekle suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸir ise UCM'yi "sÃ¶mÃ¼rge organÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ ve yetkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

ABD tarafÄ±ndan 1993'te "terÃ¶rizmi destekleyen Ã¼lkeler" listesine alÄ±nan Sudan'a, 1997'de dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton'Ä±n talimatÄ±yla yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Barack Obama ise bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶revi bÄ±rakmadan Ã¶nce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k kararnamesiyle Sudan'a 20 yÄ±ldÄ±r uygulanan ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Â 



Ä°lgili Konular sudan ABD Suudi Arabistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
quot ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi quot ne doÄŸru
"ABD-Ä°slam Ãœlkeleri Zirvesi"ne doÄŸru

Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti
Hollanda'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ± istifa etti

Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
GeÃ§en yÄ±l dÃ¼nyada 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi
GeÃ§en yÄ±l dÃ¼nyada 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi

DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Burundi'de hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Ã¶rgÃ¼te bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Burundi'de hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Ã¶rgÃ¼te bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas Ä±n kuzey bÃ¶lgesinde toplumsal gerginlik
Fasâ€™Ä±n kuzey bÃ¶lgesinde toplumsal gerginlik

Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±'ndan Putin'e 'Stalin' suÃ§lamasÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±'ndan Putin'e 'Stalin' suÃ§lamasÄ±

KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
DÃ¼nya genelindeki siber saldÄ±rÄ± Kenya'yÄ± da etkiledi
DÃ¼nya genelindeki siber saldÄ±rÄ± Kenya'yÄ± da etkiledi

Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna KÄ±rÄ±m'Ä±n geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±
Ukrayna, KÄ±rÄ±m'Ä±n geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶rt isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump, FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¶rt isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Stoltenberg'ten Almanya-TÃ¼rkiye gerginliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±
Stoltenberg'ten Almanya-TÃ¼rkiye gerginliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
Yemen'deki GÃ¼ney Hareketi'nin quot siyasi geÃ§iÅŸ konseyi quot ilanÄ±
Yemen'deki GÃ¼ney Hareketi'nin "siyasi geÃ§iÅŸ konseyi" ilanÄ±

AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi
Chibok kÄ±zlarÄ±ndan biri Boko Haram'dan kaÃ§tÄ±
Chibok kÄ±zlarÄ±ndan biri Boko Haram'dan kaÃ§tÄ±

Chibok'taki okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinden kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±
Myanmar'da 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼mana gÃ¶zaltÄ±
Myanmar'da 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼mana gÃ¶zaltÄ±

Myanmar-Tayland sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§erek daha sonra da Malezya'ya kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 11 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MIT Ã¶ÄŸrencisinden CIA'ye dava
MIT Ã¶ÄŸrencisinden CIA'ye dava

ABD'nin Ã¶nde gelen Ã¼niversitelerinden MIT'den bir doktora Ã¶ÄŸrencisi, sosyal medya kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin talep ettiÄŸi kamuya aÃ§Ä±k belgelere cevap vermemesi nedeniyle CIA'e dava aÃ§tÄ±
Yunanistan'da emeklilerden kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Yunanistan'da emeklilerden kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Emekliler, maaÅŸlarÄ±nda kesinti Ã¶ngÃ¶ren torba yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti
KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼ ve soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 73 yÄ±lÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼ ve soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 73. yÄ±lÄ±

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n Sovyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1944'te bir gecede toplanÄ±p sÃ¼rgÃ¼n edilmesiyle yaÅŸanan acÄ±, kanayan bir yara olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Haberler

Suudi Arabistan'dan 300 Suriyeli aileye yardÄ±m
Suudi Arabistan'dan 300 Suriyeli aileye yardÄ±m

Ä°ran Savunma BakanÄ±'ndan Suudi Arabistan'a tehdit
Ä°ran Savunma BakanÄ±'ndan Suudi Arabistan'a tehdit

Suudi Arabistan'da FETÃ– operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±
Suudi Arabistan'da FETÃ– operasyonu 16 gÃ¶zaltÄ±

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da

Suudi Arabistan'da kesintilerin iptali halkÄ± sevindirdi
Suudi Arabistan'da kesintilerin iptali halkÄ± sevindirdi

Suudi Arabistan'da Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revden almalar
Suudi Arabistan'da Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revden almalar

Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼venliÄŸinde TÃ¼rkiye imzasÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼venliÄŸinde TÃ¼rkiye imzasÄ±

Yemen'de Suudi Arabistan'a ait helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 12 Ã¶lÃ¼
Yemen'de Suudi Arabistan'a ait helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼ 12 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 