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2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu
2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvim genelgesine göre, birinci dönem, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.



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