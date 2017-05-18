CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 19 MayÄ±s mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.
"GenÃ§lerimizin,Â 19 MayÄ±s'Ä±n iÃ§erdiÄŸi derin mananÄ±n idraki iÃ§inde, ecdadÄ±mÄ±zÄ±n emaneti olan bu vatanÄ± daima koruyacaklarÄ±na, bizi biz yapan deÄŸer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±na inanÄ±yorum. TerÃ¶re, ÅŸiddete ve kÃ¶r ideolojilere asla prim vermeyen genÃ§lerimizin, sÃ¶zÃ¼n ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin gÃ¼cÃ¼ne inanarak, okumaya, araÅŸtÄ±rmaya, sorgulamaya devam edeceklerini de biliyorum. Devlet olarak, tÃ¼m imkanlarÄ±mÄ±zla genÃ§lerimizin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, bu zorlu yolculuklarÄ±nda kendilerine her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸimizi ifade ediyorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± kutluyor, baÅŸta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere vatanÄ±mÄ±z iÃ§in mÃ¼cadele eden tÃ¼m kahramanlarÄ± rahmetle yad ediyor, genÃ§lerimizi ve aziz milletimizi en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum."
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zdemir ve eski tetkik hakimi CansÄ±z hakkÄ±nda, FETÃ– 'ye Ã¼yelik suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde meydana gelen heyelan sonucu 16 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi faciaya iliÅŸkin 7'si tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliyesine karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nda AB'den OHAL'e, yerli otomobilden Rakka operasyonunu kadar birÃ§ok konuda kritik mesajlar verdi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen "Ä°BB Ä°stanbul" mobil uygulamasÄ± ile tÃ¼m belediyecilik hizmetleri tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeleceÄŸimizin teminatÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z genÃ§lerimizin 19 MayÄ±s ruhunu anlamalarÄ±na, Ã¶zÃ¼msemelerine ve bu ruha sahip Ã§Ä±kmalarÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. ifadesini kullandÄ±
Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸturuyor
Derin Tarih MayÄ±s sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma, el konulma ve basÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Hz. Muhammed'in sÃ¼nneti, sireti, yÃ¼ksek ahlakÄ± ve evrensel mesajÄ±nÄ±n ilmi etkinliklerle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir 'Siret HaftasÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeli" dedi
Ãœlkenin batÄ± kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nden askerlerini Ã§ekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nÄ±n Ã¶nce kendisine bir Ã§eki dÃ¼zen vermesi lazÄ±m. TÃ¼rkiyeâ€™ye nasÄ±l davranmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmelidir. Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilme kararÄ± alÄ±rlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak deÄŸiliz. GÃ¼le gÃ¼le deriz." dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'un personel ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Kurum Ä°Ã§i Yer DeÄŸiÅŸtirme Suretiyle Atanma KurasÄ± ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 140 vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu vakÄ±flarÄ±n mallarÄ±ndan gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulÃ¼n kiraya verilmesi iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek
MuÄŸla'da geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼s kazasÄ±ndan sonra bu kez de Rus turistleri taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 10 turist yaralandÄ±
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 arttÄ±