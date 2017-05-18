18:23, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 19 MayÄ±s mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.

"GenÃ§lerimizin,Â 19 MayÄ±s'Ä±n iÃ§erdiÄŸi derin mananÄ±n idraki iÃ§inde, ecdadÄ±mÄ±zÄ±n emaneti olan bu vatanÄ± daima koruyacaklarÄ±na, bizi biz yapan deÄŸer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±na inanÄ±yorum. TerÃ¶re, ÅŸiddete ve kÃ¶r ideolojilere asla prim vermeyen genÃ§lerimizin, sÃ¶zÃ¼n ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin gÃ¼cÃ¼ne inanarak, okumaya, araÅŸtÄ±rmaya, sorgulamaya devam edeceklerini de biliyorum. Devlet olarak, tÃ¼m imkanlarÄ±mÄ±zla genÃ§lerimizin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, bu zorlu yolculuklarÄ±nda kendilerine her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸimizi ifade ediyorum. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± kutluyor, baÅŸta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere vatanÄ±mÄ±z iÃ§in mÃ¼cadele eden tÃ¼m kahramanlarÄ± rahmetle yad ediyor, genÃ§lerimizi ve aziz milletimizi en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum."