KÄ±rÄ±moÄŸlu: 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil

KÄ±rÄ±m TatarÂ halkÄ±nÄ±n lideriÂ Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±lÄ± nedeniyle opera binasÄ±nda dÃ¼zenlenen programda bir konuÅŸma yaptÄ±.Â
YÄ±llar geÃ§se de KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n 1944'te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rgÃ¼nÃ¼n acÄ±sÄ±nÄ±n hafiflemeyeceÄŸini belirten KÄ±rÄ±moÄŸlu, "Mesele yalnÄ±z Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nda deÄŸil. Bu suÃ§un temelinde milletimizi yok etmek vardÄ±. O dÃ¶nemin komÃ¼nist gazeteleri bunu aÃ§Ä±kÃ§a yazdÄ±. KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ± Rus yarÄ±madasÄ± olacaktÄ±. Rus dÃ¼nyasÄ±nÄ± geniÅŸletmek iÃ§in etnik temizlik yapÄ±ldÄ±. Ancak bu suÃ§lar hiÃ§bir zaman unutulmayacak ve hiÃ§bir zaman affedilmeyecektir." ifadelerini kullandÄ±.
KÄ±rÄ±moÄŸlu, sÃ¼rgÃ¼nden sonra hayatta kalanlarÄ±n yarÄ±m yÃ¼zyÄ±l boyunca vatanlarÄ±na dÃ¶nmek ve haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in mÃ¼cadele verdiÄŸini belirterek, "18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸleyen rejimin ortadan kaybolup gittiÄŸine dikkati Ã§eken KÄ±rÄ±moÄŸlu, "Ancak bu sÃ¼rgÃ¼nden sonra baÅŸÄ±mÄ±za bir felaket daha geldi. Sovyet rejiminin mirasÃ§Ä±sÄ± Rusya, topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± yeniden iÅŸgal etti ve topraÄŸÄ±mÄ±zda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim uygulandÄ±." diye konuÅŸtu.
BugÃ¼n ile 1944 arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fark olduÄŸuna iÅŸaret eden KÄ±rÄ±moÄŸlu, o dÃ¶nemde milyonlarca insanÄ±n sÃ¼rgÃ¼n edilmesine dÃ¼nyanÄ±n sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼n ise yalnÄ±z olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
KÄ±rÄ±moÄŸlu, baÅŸta Ukrayna olmak Ã¼zere dÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n demokratik devletlerin, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na destek verdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Biz mutlaka topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± geri alacaÄŸÄ±z ve bu suÃ§u iÅŸleyen Kremlin'i bunun hesabÄ±nÄ± vermeye mecbur edeceÄŸiz." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cohen, "SavaÅŸ ortamÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ÅŸartlardan dolayÄ± YPG ile iliÅŸkimiz var. Suriyeâ€™deki Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli role sahip. YPG ile iliÅŸkimiz geÃ§ici ve taktiksel" dedi
ABD'nin New York kentindeki Times MeydanÄ±'nda bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak yayalara Ã§arptÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ran'da halk yarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanacak
Avrupa Parlamentosu, Avrupa BirliÄŸinin Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi