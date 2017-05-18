18:26, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

KÄ±rÄ±moÄŸlu: 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rÄ±m TatarÂ halkÄ±nÄ±n lideriÂ Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, KÄ±rÄ±m Tatar sÃ¼rgÃ¼nÃ¼nÃ¼n 73. yÄ±lÄ± nedeniyle opera binasÄ±nda dÃ¼zenlenen programda bir konuÅŸma yaptÄ±.Â

YÄ±llar geÃ§se de KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n 1944'te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rgÃ¼nÃ¼n acÄ±sÄ±nÄ±n hafiflemeyeceÄŸini belirten KÄ±rÄ±moÄŸlu, "Mesele yalnÄ±z Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nda deÄŸil. Bu suÃ§un temelinde milletimizi yok etmek vardÄ±. O dÃ¶nemin komÃ¼nist gazeteleri bunu aÃ§Ä±kÃ§a yazdÄ±. KÄ±rÄ±m yarÄ±madasÄ± Rus yarÄ±madasÄ± olacaktÄ±. Rus dÃ¼nyasÄ±nÄ± geniÅŸletmek iÃ§in etnik temizlik yapÄ±ldÄ±. Ancak bu suÃ§lar hiÃ§bir zaman unutulmayacak ve hiÃ§bir zaman affedilmeyecektir." ifadelerini kullandÄ±.

"18 MAYIS MÄ°LLETÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N SADECE YAS GÃœNÃœ DEÄžÄ°L"

KÄ±rÄ±moÄŸlu, sÃ¼rgÃ¼nden sonra hayatta kalanlarÄ±n yarÄ±m yÃ¼zyÄ±l boyunca vatanlarÄ±na dÃ¶nmek ve haklarÄ±nÄ± elde etmek iÃ§in mÃ¼cadele verdiÄŸini belirterek, "18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.

KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸleyen rejimin ortadan kaybolup gittiÄŸine dikkati Ã§eken KÄ±rÄ±moÄŸlu, "Ancak bu sÃ¼rgÃ¼nden sonra baÅŸÄ±mÄ±za bir felaket daha geldi. Sovyet rejiminin mirasÃ§Ä±sÄ± Rusya, topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± yeniden iÅŸgal etti ve topraÄŸÄ±mÄ±zda Sovyet rejiminden daha beter bir rejim uygulandÄ±." diye konuÅŸtu.

BUGÃœN Ä°LE 1944 ARASINDA BÃœYÃœK FARK VAR

BugÃ¼n ile 1944 arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fark olduÄŸuna iÅŸaret eden KÄ±rÄ±moÄŸlu, o dÃ¶nemde milyonlarca insanÄ±n sÃ¼rgÃ¼n edilmesine dÃ¼nyanÄ±n sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼n ise yalnÄ±z olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

KÄ±rÄ±moÄŸlu, baÅŸta Ukrayna olmak Ã¼zere dÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n demokratik devletlerin, KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±na destek verdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Biz mutlaka topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± geri alacaÄŸÄ±z ve bu suÃ§u iÅŸleyen Kremlin'i bunun hesabÄ±nÄ± vermeye mecbur edeceÄŸiz." dedi.