AP'den AB'ye 'Suriye' talebi

Avrupa ParlamentosuÂ (AP),Â Avrupa BirliÄŸinin (AB)Â Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti.
AP'nin Strazburg'daki oturumunda kabul edilen kararda, Suriye'deki savaÅŸÄ± ancak BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan desteklenen farklÄ± Suriyeli gruplarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± siyasi sÃ¼recin sona erdirebileceÄŸi belirtildi.
AB'nin sÃ¼reÃ§te daha aktif bir rol almasÄ± istenen kararda, BirliÄŸin Suriye stratejisi desteklenerek, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece birleÅŸik ve baÄŸÄ±msÄ±z Suriye temelinde olmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Kararda, Suriye'de 400 bin insanÄ±n hayatÄ±na mal olan ve 13,5 milyon insanÄ±n gÄ±da, su ve barÄ±nmadan yoksun kalmasÄ±na yol aÃ§an savaÅŸÄ±n yeni bir anayasa temeline dayalÄ± serbest ve adil seÃ§imlerle bitirilebileceÄŸi ifade edildi. Suriye'nin tÃ¼mÃ¼nde insani yardÄ±mÄ±n engellenmemesi gibi bazÄ± gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin de alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.
Ã–zellikle Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen Esed rejimi gÃ¼Ã§leri olmak Ã¼zere taraflarÄ±n Ã¼lkedeki katliamlarÄ±, insan haklarÄ± ve uluslararasÄ± hukuk ihlallerinin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± kararda, Suriye savaÅŸ suÃ§larÄ± mahkemesi kurulmasÄ± talep edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cohen, "SavaÅŸ ortamÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ÅŸartlardan dolayÄ± YPG ile iliÅŸkimiz var. Suriyeâ€™deki Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli role sahip. YPG ile iliÅŸkimiz geÃ§ici ve taktiksel" dedi
ABD'nin New York kentindeki Times MeydanÄ±'nda bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak yayalara Ã§arptÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ran'da halk yarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanacak
Avrupa Parlamentosu, Avrupa BirliÄŸinin Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi