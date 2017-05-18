18:40, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

AP'den AB'ye 'Suriye' talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa ParlamentosuÂ (AP),Â Avrupa BirliÄŸinin (AB)Â Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti.

AP'nin Strazburg'daki oturumunda kabul edilen kararda, Suriye'deki savaÅŸÄ± ancak BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan desteklenen farklÄ± Suriyeli gruplarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± siyasi sÃ¼recin sona erdirebileceÄŸi belirtildi.

AB'nin sÃ¼reÃ§te daha aktif bir rol almasÄ± istenen kararda, BirliÄŸin Suriye stratejisi desteklenerek, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sadece birleÅŸik ve baÄŸÄ±msÄ±z Suriye temelinde olmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Kararda, Suriye'de 400 bin insanÄ±n hayatÄ±na mal olan ve 13,5 milyon insanÄ±n gÄ±da, su ve barÄ±nmadan yoksun kalmasÄ±na yol aÃ§an savaÅŸÄ±n yeni bir anayasa temeline dayalÄ± serbest ve adil seÃ§imlerle bitirilebileceÄŸi ifade edildi. Suriye'nin tÃ¼mÃ¼nde insani yardÄ±mÄ±n engellenmemesi gibi bazÄ± gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin de alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

Ã–zellikle Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen Esed rejimi gÃ¼Ã§leri olmak Ã¼zere taraflarÄ±n Ã¼lkedeki katliamlarÄ±, insan haklarÄ± ve uluslararasÄ± hukuk ihlallerinin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± kararda, Suriye savaÅŸ suÃ§larÄ± mahkemesi kurulmasÄ± talep edildi.