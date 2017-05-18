'İBB İstanbul' uygulaması hayata geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen "İBB İstanbul" mobil uygulaması ile tüm belediyecilik hizmetleri tek çatı altında toplandı.
İBB’den yapılan açıklamada, İBB İstanbul mobil uygulamasıyla, trafik durumu, toplu ulaşım, beyaz masa ve İBB Wifi noktaları gibi tüm hizmetlere tek noktadan erişilebileceği bildirildi.
Uygulamada yer alan "Şehir Rehberi" bölümünde, eczaneler, kütüphaneler, sosyal tesisler, spor tesisleri ve iletişim noktaları gibi birçok önemli noktanın bilgisi ile yol tarifi de veriliyor. Kullanıcılar uygulamada, Akıllı Otopark Sistemleri ile kendilerine en yakın kapalı ve açık otopark bilgilerine ulaşabilecek.
İstanbulluların İBB’nin “Beyaz Masa” hizmetlerinden de faydalanabileceği uygulamada, istek, şikayet ve görüşler, yer ve zaman kısıtlaması olmadan ilgili birimlere iletilebilecek.
Ayrıca kayıp ve sahiplendirilebilir hayvanlar hakkında “Vetistanbul” bölümünde bulunan bilgiler ile hayvan severler bilgi sahibi olabilecek.
İBB İstanbul uygulamasına, Android ve IOS cihazları ile http://link.ibb.gov.tr/ibbistanbul adresinden ulaşılabilecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özdemir ve eski tetkik hakimi Cansız hakkında, FETÖ 'ye üyelik suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 16 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda AB'den OHAL'e, yerli otomobilden Rakka operasyonunu kadar birçok konuda kritik mesajlar verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "İBB İstanbul" mobil uygulaması ile tüm belediyecilik hizmetleri tek çatı altında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. ifadesini kullandı
Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, daha önce amacının dışında kullanılan Sanat Sokağı'nda düzenlediği sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokağı gerçek kimliğine kavuşturuyor
Derin Tarih Mayıs sayısı hakkında toplatılma, el konulma ve basımının durdurulması kararı alındı.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Kutlu Doğum Haftası, Hz. Muhammed'in sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir 'Siret Haftası'na dönüştürülmeli" dedi
Ülkenin batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın İncirlik Üssü'nden askerlerini çekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nın önce kendisine bir çeki düzen vermesi lazım. Türkiye’ye nasıl davranması gerektiğini öğrenmelidir. İncirlik’ten çekilme kararı alırlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak değiliz. Güle güle deriz." dedi
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un personel ihtiyacını gidermek için Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel alımı gerçekleştirecek
Vakıflar Genel Müdürü Ertem, FETÖ ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 140 vakfın kapatıldığını belirterek, bu vakıfların mallarından gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulün kiraya verilmesi için ihaleye çıkılacağını bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında, kapanışlarından saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek
Muğla'da geçtiğimiz Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı midibüs kazasından sonra bu kez de Rus turistleri taşıyan taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 turist yaralandı