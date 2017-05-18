Ä°ran'da yarÄ±nki seÃ§imler Ruhani ile Reisi arasÄ±nda geÃ§ecek

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin, reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n desteÄŸini alanÂ Hasan RuhaniÂ ile muhafazakarlarÄ±n adayÄ±Â Ä°brahim ReisiÂ arasÄ±nda geÃ§mesi beklenirken, Mustafa Mirselim ve Mustafa HaÅŸimiteba da aday listesinde yerlerini alacak.
Ä°ran'da yÃ¶netim sisteminden kaynaklanan sorunlarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ± da etkilediÄŸi belirtiliyor. Her seÃ§imde yaÅŸanan aynÄ± sorunlar, halkÄ±n seÃ§imlere gÃ¼venini sarsmaya devam ediyor.
Bu nedenle, Ã¼lkede kayÄ±tlÄ± 56 milyon 410 bin 234 kayÄ±tlÄ± seÃ§menden ne kadarÄ±nÄ±n yarÄ±n sandÄ±ÄŸa gideceÄŸi merak konusu.
Ä°ran'da seÃ§imlerle ilgili gÃ¼ven sorunu Ã¶zellikle adaylarÄ±n belirlenmesi aÅŸamasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.
AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK), seÃ§imlere katÄ±lacak adaylarÄ±n belirlenmesi yÃ¶nÃ¼nden Ã¼lke siyasetinde Ã¶nemli rol oynuyor.
AnayasanÄ±n 99'uncu maddesine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°l Meclisi, Uzmanlar Meclisi ve Ä°ran Meclisi seÃ§imlerine katÄ±lacak adaylarÄ±n belirlenmesinde AKK "kesin yetki" sahibi.
AKK, "aday adaylarÄ±" arasÄ±ndan "kendine has kriterlere" gÃ¶re bir eleme yaparak "kesin adaylarÄ±" belirliyor. Ancak elenen adaylarÄ±n neden yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§oÄŸu kez aÃ§Ä±klanmÄ±yor, elenmeleriyle ilgili ikna edici bir gerekÃ§e ortaya konmuyor.
Bu durum nedeniyle, AKK tarafÄ±ndan onaylanan isimler "seÃ§ilmesi istenilen adaylar" olarak deÄŸerlendiriliyor.
AKK'nin onayladÄ±ÄŸÄ± adaylarÄ± daha sonra da eleme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle adaylar, "Demokles'in kÄ±lÄ±cÄ±" misali her zaman AKK'nin etkisini Ã¼zerlerinde hissediyor.
AKK tarafÄ±ndan sahneye sÃ¼rÃ¼len adaylar, seÃ§im mitinglerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini Ã¶zgÃ¼rce dile getiremiyor.
Ã–zellikle reformist ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlara yakÄ±n adaylar, elenmemek iÃ§in azami dikkati sarf ederek siyasi arenada adeta "kuÅŸ dilini" kullanmak zorunda kalÄ±yor.
BugÃ¼n onaylanan adaylarÄ±n yarÄ±na garantisinin olmamasÄ±, onaylanmayan adaylarÄ±n yarÄ±n onaylanabilme ihtimali adaylara rejim tarafÄ±ndan "ayar verilmesi" olarak deÄŸerlendiriliyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cohen, "SavaÅŸ ortamÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ÅŸartlardan dolayÄ± YPG ile iliÅŸkimiz var. Suriyeâ€™deki Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli role sahip. YPG ile iliÅŸkimiz geÃ§ici ve taktiksel" dedi
ABD'nin New York kentindeki Times MeydanÄ±'nda bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak yayalara Ã§arptÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ran'da halk yarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanacak
Avrupa Parlamentosu, Avrupa BirliÄŸinin Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi