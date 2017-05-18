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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:19, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
19:00, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Ä°ran'da yarÄ±nki seÃ§imler Ruhani ile Reisi arasÄ±nda geÃ§ecek
Ä°ran'da yarÄ±nki seÃ§imler Ruhani ile Reisi arasÄ±nda geÃ§ecek

Ä°ran'da halk yarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin, reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n desteÄŸini alanÂ Hasan RuhaniÂ ile muhafazakarlarÄ±n adayÄ±Â Ä°brahim ReisiÂ arasÄ±nda geÃ§mesi beklenirken, Mustafa Mirselim ve Mustafa HaÅŸimiteba da aday listesinde yerlerini alacak.

Ä°ran'da yÃ¶netim sisteminden kaynaklanan sorunlarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ± da etkilediÄŸi belirtiliyor. Her seÃ§imde yaÅŸanan aynÄ± sorunlar, halkÄ±n seÃ§imlere gÃ¼venini sarsmaya devam ediyor.

Bu nedenle, Ã¼lkede kayÄ±tlÄ± 56 milyon 410 bin 234 kayÄ±tlÄ± seÃ§menden ne kadarÄ±nÄ±n yarÄ±n sandÄ±ÄŸa gideceÄŸi merak konusu.

AKK'NÄ°N SEÃ‡Ä°MLERDEKÄ° ROLÃœ

Ä°ran'da seÃ§imlerle ilgili gÃ¼ven sorunu Ã¶zellikle adaylarÄ±n belirlenmesi aÅŸamasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK), seÃ§imlere katÄ±lacak adaylarÄ±n belirlenmesi yÃ¶nÃ¼nden Ã¼lke siyasetinde Ã¶nemli rol oynuyor.

AnayasanÄ±n 99'uncu maddesine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°l Meclisi, Uzmanlar Meclisi ve Ä°ran Meclisi seÃ§imlerine katÄ±lacak adaylarÄ±n belirlenmesinde AKK "kesin yetki" sahibi.

AKK, "aday adaylarÄ±" arasÄ±ndan "kendine has kriterlere" gÃ¶re bir eleme yaparak "kesin adaylarÄ±" belirliyor. Ancak elenen adaylarÄ±n neden yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§oÄŸu kez aÃ§Ä±klanmÄ±yor, elenmeleriyle ilgili ikna edici bir gerekÃ§e ortaya konmuyor.

Bu durum nedeniyle, AKK tarafÄ±ndan onaylanan isimler "seÃ§ilmesi istenilen adaylar" olarak deÄŸerlendiriliyor.

ADAYLARIN ÃœZERÄ°NDEKÄ° "DEMOKLES"Ä°N KILICI

AKK'nin onayladÄ±ÄŸÄ± adaylarÄ± daha sonra da eleme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle adaylar, "Demokles'in kÄ±lÄ±cÄ±" misali her zaman AKK'nin etkisini Ã¼zerlerinde hissediyor.

AKK tarafÄ±ndan sahneye sÃ¼rÃ¼len adaylar, seÃ§im mitinglerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini Ã¶zgÃ¼rce dile getiremiyor.

Ã–zellikle reformist ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlara yakÄ±n adaylar, elenmemek iÃ§in azami dikkati sarf ederek siyasi arenada adeta "kuÅŸ dilini" kullanmak zorunda kalÄ±yor.

BugÃ¼n onaylanan adaylarÄ±n yarÄ±na garantisinin olmamasÄ±, onaylanmayan adaylarÄ±n yarÄ±n onaylanabilme ihtimali adaylara rejim tarafÄ±ndan "ayar verilmesi" olarak deÄŸerlendiriliyor.



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