19:11, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'dan TÃœSÄ°AD ToplantÄ±sÄ±'nda kritik mesajlar | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â TÃœSÄ°ADÂ YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Durmadan koÅŸarak, dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye'nin o konumunu, yerini Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lmanÄ±n gayreti iÃ§inde olacaÄŸÄ±z. ArtÄ±k TÃ¼rkiye'de hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi, bilhassa da son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larda olduÄŸu gibi yÃ¼rÃ¼meyecektir. Demokrasi ve ekonomide yeni bir atÄ±lÄ±m dÃ¶neminin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve mÃ¼reffeh TÃ¼rkiye'nin inÅŸasÄ± iÃ§in ihtiyacÄ±mÄ±z olan altyapÄ±yÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kurduk ve kuruyoruz. Ã‡alÄ±ÅŸan, Ã¼reten, yenilik peÅŸinde olan, istihdam oluÅŸturan giriÅŸimcilerimiz yeni dÃ¶nemin en muteber insanlarÄ± olacaktÄ±r. TÃœSÄ°AD'Ä±n da yeni TÃ¼rkiye'nin inÅŸasÄ±nda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen milli ve yapÄ±cÄ± rolÃ¼ oynayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." dedi.

'BÃœTÃœN GERÃ‡EKLER ORTADA'

ErdoÄŸan, son birkaÃ§ yÄ±lÄ±n herkes iÃ§in Ã§ok zor geÃ§tiÄŸini bildiÄŸini vurgulayarak, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÃ§inde yaÅŸÄ±yorum bunun. 2008 ekonomik krizine direnen TÃ¼rkiye 2013'ten itibaren baÅŸlayan bir dizi saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok ciddi bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye 35 yÄ±ldÄ±r bir terÃ¶r mÃ¼cadelesi ile iÃ§eride, ilave dÄ±ÅŸarÄ±da da yine Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n bize yansÄ±masÄ±yla ayrÄ± bir terÃ¶r mÃ¼cadelesini vermektedir. Bu siyasi ve gÃ¼venlik yÃ¶nlerinin yanÄ± sÄ±ra ekonomik boyutu da olan bir saldÄ±rÄ±ydÄ±. Kimse bana Ã¶rneÄŸin, Gezi olaylarÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n Taksim'deki Ã¼Ã§-beÅŸ aÄŸaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yleyemez. Kimse bana 17-25 operasyonunun adaleti saÄŸlamak, hukuku uygulamak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemez. Kimse bana bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ve onun gÃ¼dÃ¼mÃ¼ndeki partinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã§ukur eylemlerinin masum amaÃ§lar taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemez. Kimse bana Suriye ve Irak'ta yaÅŸanan hadiselerin TÃ¼rkiye'yi hedefleyen yÃ¶nlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼remez. Kimse bana 10 AÄŸustos ve 7 Haziran seÃ§imlerinin Ã¼lkemizin tabii siyasi mecrasÄ± iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yleyemez. Hele 15 Temmuz'un bu Ã¼lkeyi iÅŸgale ve milleti esir almaya yÃ¶nelik ihanet giriÅŸimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren varsa kusura bakmasÄ±n onun aklÄ±ndan izanÄ±ndan ÅŸÃ¼phe ederim. BÃ¼tÃ¼n gerÃ§ekler ortada." diye konuÅŸtu.Â

'TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ã–NÃœNDE Ä°NÅžALLAH AYDINLIK BÄ°R GELECEK VAR'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BaÅŸka herhangi bir Ã¼lkenin sadece tekini bile kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± bunca yÃ¼kÃ¼ sÄ±rtlanan TÃ¼rkiye'nin bir parÃ§a yorgunluk alameti gÃ¶stermesini normal karÅŸÄ±lamak gerekir. Ancak ÅŸundan emin olunuz, en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ geride kaldÄ±. Bunca saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen, ayaklarÄ± Ã¼zerinde dimdik duran TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nde inÅŸallah aydÄ±nlÄ±k bir gelecek vardÄ±r."

'BU KARARIN BÄ°R KIYMETÄ°HARBÄ°YESÄ° VAR MI?'

Avrupa BirliÄŸine yÃ¶nelik bazÄ± geliÅŸmeleri kendilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, "Bu gerÃ§ekleri yaÅŸayalÄ±m, bilelim ve ona gÃ¶re de deÄŸerlendirmesini yapalÄ±m. Avrupa BirliÄŸi, TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nlÃ¼nÃ¼, kapÄ±sÄ±nÄ±, her ÅŸeyini aÃ§mÄ±ÅŸ da TÃ¼rkiye iÃ§eriye mi girmemiÅŸ? BÃ¶yle bir ÅŸey mi var? Dikkat edelim, lÃ¼tfen. Sene 1963; sene 2017... 54 yÄ±ldÄ±r bu Ã¼lkeyi, -affedersiniz-, kapÄ±sÄ±nda sÃ¼rÃ¼m sÃ¼rÃ¼m sÃ¼rÃ¼ndÃ¼ren bir Avrupa BirliÄŸi var. Bizden sonra kimler geldi kimler geÃ§ti. Hepsini bunlar aldÄ±lar. Peki TÃ¼rkiye'nin gÃ¼nahÄ± ne, TÃ¼rkiye'yi almÄ±yorsunuz? Bizden Ã§ok Ã§ok sonra mÃ¼racaat edenleri alÄ±rken, bunlarÄ±n Ã¶zelliÄŸi ne? TÃ¼rkiyeâ€™den bunlar daha mÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼, alt yapÄ±larÄ±, Ã¼st yapÄ±larÄ± mÄ± iyi? Mali durumlarÄ± mÄ± daha iyi? HiÃ§birisi bizden daha iyi deÄŸil. Ama hepsini aldÄ±lar. Hala da almaya devam ediyorlar." diye konuÅŸtu.Â

"Buyurun Bulgaristan, Yunanistan. Yahu bugÃ¼n Yunanistan'Ä±n 400 milyar avro borcu var." diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ama el bebek gÃ¼l bebek her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermek suretiyle onu ayakta tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu gerÃ§ekleri lÃ¼tfen gÃ¶relim. TÃ¼rkiyeâ€™ye en son yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z referandumda yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. TÃ¼rkiye sÄ±radan bir Ã¼lke deÄŸil. Biz kapÄ± kulu deÄŸiliz. Bizim bir onurumuz, haysiyetimiz var. Bizim bu onurumuz, haysiyetimizle oynanmasÄ±na mÃ¼saade edemeyiz. EÄŸer bizi alacaklarsa eyvallah girelim. Ä°ÅŸte gerÃ§ekler ortada. BakÄ±n ben BaÅŸbakan olduÄŸum zaman TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte olduÄŸu fasÄ±llarÄ±n sayÄ±sÄ± 15â€™ti. Ben o zamanlar BaÅŸbakan olarak zirvelere katÄ±labiliyordum. Daha sonra, aÃ§Ä±k konuÅŸacaÄŸÄ±m, Fransaâ€™da Sarkozy, Almanyaâ€™da da Merkel geldi. Bunlar geldikten sonra bir karar aldÄ±lar. Halbuki biz SchrÃ¶der'le olsun, Chirac'la olsun gayet gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz oluyordu. Bir karar. 'ArtÄ±k liderler bu zirvelere katÄ±lmayacak.' Halbuki biz o zamanlar katÄ±lÄ±mcÄ± konumundaydÄ±k. AlmadÄ±lar. Ã‡ok daha Ã§irkini, 15 faslÄ± 35 fasla Ã§Ä±kardÄ±lar. O zamanlar aÃ§ kapa yapÄ±lÄ±yordu fasÄ±llarda. Sadece birinci fasÄ±l, bizim kabul edilen, onda da aÃ§ kapayÄ± yaptÄ±lar. Ondan sonra kapayÄ± kaldÄ±rdÄ±lar, 'sadece aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±labilir ama kapanÄ±ÅŸ olmayacak' dediler. Bu kadar haince TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™ye Ã¶zgÃ¼ bÃ¶yle bir kararÄ±n alÄ±nmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacaktÄ±k? Hala bunlara yalvarÄ±p, yakarÄ±p â€˜Ne olur bizi iÃ§eri alÄ±n mÄ±?' diyeceÄŸiz. GeldiÄŸimiz fasÄ±l sayÄ±sÄ± hala 14. 35 fasÄ±l... Fransa'nÄ±n, ismini vermeyeceÄŸim, bir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, aynen bana ÅŸunu sÃ¶yledi; 'BoÅŸuna Ã§abalÄ±yorsunuz, sizi almayacaklar' dedi. 'Niye?' dedim. GerekÃ§elerini de aÃ§Ä±kladÄ±. Åžimdi biz tabii bir gerÃ§eÄŸi biliyoruz, bazÄ± ÅŸeyleri biliyoruz fakat buna raÄŸmen biz Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± yokken, Avrupa BirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kurduk ve fasÄ±llarla ilgili elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n gayretleri gÃ¶steriyoruz. Ä°ÅŸte en son konseyin aldÄ±ÄŸÄ± karar, yani bu kararÄ± alÄ±yorsun da ne olacak? Bu kararÄ±n bir kÄ±ymeti harbiyesi mi var?"

'BÄ°Z DE AVRUPA Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ°YÄ°Z'

Bu mantÄ±k ve yaklaÅŸÄ±m tarzÄ±yla bir yere varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ±na Almanya'da, BelÃ§ika'da, Ä°sviÃ§re'de, ÅŸurada, burada her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ± yapÄ±lacak, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma kapÄ±lar kapatÄ±lacak, uÃ§uÅŸ izni verilmeyecek, benim Aileden Sorumlu BakanÄ±m arabanÄ±n iÃ§erisine mahkum edilecek. Biz hala 'ya ne olur yapmayÄ±n, etmeyin, bizi alÄ±n...' ArkadaÅŸlar kusura bakmayÄ±n, sizler bakÄ±n ekonominin iÃ§inde bir gÃ¼Ã§sÃ¼nÃ¼z, herhalde sizleri kapÄ±sÄ±nda bekleten bir muhatabÄ±nÄ±zla bir yere kadar pazarlÄ±k yaparsÄ±nÄ±z, bir yerden sonra 'hadi arkadaÅŸ gÃ¼le gÃ¼le' der, yolunuza devam edersiniz. Ben bu milletin izzetini ayaklar altÄ±na aldÄ±rtmam, ÅŸerefini ayaklar altÄ±na aldÄ±rtmam. Biz her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yapÄ±yoruz. EÄŸer bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda Avrupa BirliÄŸi'nin yetkilileri bizlere hakikaten adil, olumlu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rlerse biz bu yola devam ederiz ama sÃ¼rdÃ¼rmedikleri takdirde biz tabii ki baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aresine bakacaÄŸÄ±z. Avrupa pazarÄ± bizim iÃ§in ne kadar Ã¶nemliyse biz de Avrupa iÃ§in o kadar, belki Ã§ok daha fazla Ã¶nemliyiz yani bunu da gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Bu gerÃ§eÄŸin bilinci iÃ§inde, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

'OHAL ÅžU ANA KADAR BÄ°ZÄ°M Ä°Åž ADAMLARIMIZIN, NEYÄ°NÄ° ENGELLEDÄ°?'

ErdoÄŸan, OHAL ile ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"OHAL konusundaki endiÅŸelerinizi, ben tabii anlamakta biraz zorlanÄ±yorum. Acaba OHAL, ÅŸu ana kadar bizim sanayicilerimizin, iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n, neyini engelledi? EÄŸer OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal, bizim iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n, sanayicilerimizin ÅŸu andaki iÅŸlevini engelliyorsa, oturur onu konuÅŸuruz ama bÃ¶yle bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil. Biz gÃ¶reve geldiÄŸimizde GÃ¼neydoÄŸu'da yine OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal vardÄ± ama orada sÄ±kÄ±ntÄ± vardÄ±. Ben o bÃ¶lgeyi dolaÅŸÄ±rken oradaki vatandaÅŸlar, 'Åžu OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hali kaldÄ±rÄ±n, Ã§Ã¼nkÃ¼ buradaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k' dedikleri zaman haklÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k ve 1 ay iÃ§inde biz OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal'i kaldÄ±rdÄ±k ama ÅŸuandaki OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal, tam aksine, TÃ¼rkiye'de bÃ¼tÃ¼n iÅŸlerin Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼mesine yÃ¶nelik atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±r."

'YERLÄ° OTOMOBÄ°L KONUSUNDA BÄ°R BABAYÄ°ÄžÄ°T BULAMIYORSAK DÃœKKANI KAPATALIM'

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k sanayicileri, iÅŸ adamlarÄ±, yÃ¶neticileri olarak Ã¼lkenin nereden nereye geldiÄŸinin en yakÄ±n ÅŸahitleri olduÄŸunu aktararak sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"TÃ¼rkiye 3 kat bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸse buradaki iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸleri 5-10 kat bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu gÃ¼n de Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n lokomotifliÄŸini Ã§ok Ã¶nemsiyoruz. 2023 hedeflerimize sizlerin ve diÄŸer tÃ¼m giriÅŸimcilerimizin Ã§abalarÄ±yla, emekleriyle katkÄ±larÄ±yla ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Devleti, dÃ¼zenleyici ve denetleyici rollerinin iÃ§inde tutarak, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§abildiÄŸimiz kadar aÃ§Ä±yoruz. Ã–zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n de her ÅŸeyini borÃ§lu olduÄŸu milletimize ve devletine katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in ÅŸartlarÄ±nÄ± zorlamaktan Ã§ekinmeyeceÄŸini Ã¼mit ediyorum. TÃ¼rkiye'nin 1990'lÄ± yÄ±llarÄ± bilhassa da 2002 yÄ±lÄ±na doÄŸru yaklaÅŸÄ±ldÄ±kÃ§a siyasi ve sosyal bakÄ±mdan olduÄŸu kadar ekonomik aÃ§Ä±dan da kabus gibi geÃ§miÅŸtir. 3 KasÄ±m 2002 tarihi iÅŸ dÃ¼nyamÄ±z iÃ§in bir millattÄ±r. 'Ak Parti iktidarlarÄ± dÃ¶neminin sÄ±rrÄ± nedir?' diye soranlara hep aynÄ± iki kavramÄ± ifade etmiÅŸimdir. Ä°stikrar ve gÃ¼ven. TÃ¼rkiye bu iki kavramÄ±n gereÄŸini yerine getirdiÄŸi sÃ¼rece her alanda kazanmÄ±ÅŸ, bunlardan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de de sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. 2008 kÃ¼resel ekonomik krizi geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavururken ben TÃ¼rkiye ile ilgili bir ÅŸey sÃ¶ylemiÅŸtim. DemiÅŸtim ki, 'Bu kriz Ã¼lkemizi teÄŸet geÃ§ecek.' O dÃ¶nmede birileri bu sÃ¶zÃ¼mle kendilerince dalga geÃ§miÅŸlerdi. Halbuki ben Ã¼lkemizin sahip olduÄŸu gÃ¼ven ve istikrar iklimine bakarak potansiyelimizin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n farkÄ±nda olarak bu sÃ¶zÃ¼ ifade etmiÅŸtim. Nitekim aynen dediÄŸim gibi oldu."

ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bundan sonra bizim dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bilinen, tanÄ±nan, deÄŸer Ã¼reten markalara ihtiyacÄ±mÄ±z var. Siyasi irade olarak biz bu konuda iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸumuzu her fÄ±rsatta ifade ediyoruz. Buna raÄŸmen mesela yerli otomobil konusunda arzu ettiÄŸimiz neticeye ulaÅŸamamÄ±ÅŸ olmaktan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyorum. Burada sektÃ¶rÃ¼n iÃ§inde olan birÃ§ok giriÅŸimcimiz var. Kendi pazarÄ±mÄ±zÄ±n, ihracat potansiyelimizin ve bu alandaki birikimimizin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ortada iken bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±lmamasÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼dÃ¼r. TÃœSÄ°AD Ã¼yelerinden bu konuda cesaretli bir atÄ±lÄ±m bekliyorum ve bunu TÃœSÄ°AD Ã¼yeleri yapar. EÄŸer ÅŸu salondan bir babayiÄŸit Ã§Ä±kartamÄ±yorsak dÃ¼kkanÄ± kapatÄ±p gitmemiz lazÄ±m. Her iÅŸ gibi ekonomik kalkÄ±nmanÄ±n baÅŸÄ± da ÅŸÃ¼phesiz ki eÄŸitim. Hedeflerimize uygun insan kaynaÄŸÄ±nÄ± yetiÅŸtirme konusunda bir daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. ArtÄ±k eÄŸitim devlet tekelinde deÄŸil. Bu meseleyi istismar ederek, aynÄ± alanda varlÄ±k gÃ¶stermek isteyenlerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen Ã§etenin de kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±dÄ±k. Ã–zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu alanlarda, kendi eÄŸitim alt yapÄ±sÄ±nÄ± kurmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir mani yoktur. Tabi eÄŸitim bir gÃ¶nÃ¼l, adanma iÅŸidir. Sadece bir ekonomik faaliyet olarak eÄŸitime yaklaÅŸmak, yanÄ±ltÄ±cÄ± olur. EÄŸitim konusunda mÃ¼mkÃ¼n olan en geniÅŸ ve kuÅŸatÄ±cÄ± faaliyetleri ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ±za inanÄ±yorum."